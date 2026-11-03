Alejandro Canahuati: ¿Quién es el empresario hondureño relacionado con Fátima Bosch?

La Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, vuelve a acaparar titulares, esta vez por su vida sentimental, pues ha sido captada en compañía de Alejandro Canahuati, un empresario hondureño con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

Las imágenes en las que ambos aparecen tomados de la mano, han generado curiosidad sobre la identidad del hombre que estaría conquistando el corazón de la mexicana: ¿quién es, a qué se dedica y qué se sabe sobre su relación con la reina de belleza?

Fátima Bosch y Alejandro Canahuati son vistos tomados de la mano en Mérida

Alejandro Canahuati Farah despertó curiosidad tras difundirse imágenes en las que aparece tomado de la mano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, durante un encuentro en Mérida, Yucatán.

En uno de los videos que circularon en redes sociales, Alejandro aparece caminando junto a la modelo mexicana mientras sostiene un gran ramo de flores, además de otras fotografías en las que ambos aparecen compartiendo distintos momentos

El interés por esta posible relación aumentó debido a que Fátima había visitado Honduras en septiembre de 2026, cuando participó como invitada especial en las actividades de Miss Universe Honduras.

Sin embargo, hasta el momento, ni Fátima ni el empresario han confirmado o desmentido los rumores de un posible romance.

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Quién es Alejandro Canahuati, el nuevo novio de Fátima Bosch Instagram/@fatimaboschfdz/@missuniverse

Quién es Alejandro Canahuati, el nuevo novio de Fátima Bosch

Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Honduras, cuya trayectoria profesional está relacionada con la industria textil y la fabricación de prendas de vestir.

En 2023, se desempeñaba como subgerente general de Industrias Pacer, una compañía hondureña dedicada a la manufactura y comercialización de ropa, con presencia en distintos mercados de Centroamérica.

El empresario también ha participado en actividades de promoción de la marca, particularmente en iniciativas deportivas.

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Quién es Alejandro Canahuati, el nuevo novio de Fátima Bosch Instagram: Fátima Bosch.

La familia de Alejandro Canahuati

Alejandro pertenece a la familia Canahuati-Farah, reconocida por su trayectoria en el sector empresarial hondureño. Es hijo de Mario Miguel Canahuati y Sandra Farah, y tiene tres hermanos: Juan Carlos, Stephanie y Mario Alberto.

Su padre, Mario Canahuati, es un empresario que ha ocupado importantes cargos en el ámbito público y privado. Entre ellos destaca su gestión como secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011, durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo.

Además, Mario Canahuati estuvo al frente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ha mantenido una trayectoria relacionada con la industria manufacturera y textil.