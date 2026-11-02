Paola Dalay habla de su relación con César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez

Apenas un día después de anunciar públicamente su separación de José Eduardo Derbez, Paola Dalay confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo, con quien recientemente fue vista durante el Gran Premio de México 2026.

La noticia llega en medio de las especulaciones que surgieron tras la difusión de una fotografía de ambos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, la creadora de contenido decidió hablar sobre esta nueva etapa de su vida sentimental y aclarar las circunstancias en las que conoció al deportista.

Paola Dalay confirma su relación con César Romo

En una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay reconoció que está conociendo sentimentalmente a César Romo, aunque precisó que todavía no mantienen un noviazgo formal.

La influencer explicó que su acercamiento con el futbolista ocurrió después de que su historia con José Eduardo Derbez llegara a su fin, a pesar de que la separación todavía no se había hecho pública.

También señaló que las cosas entre ella y César avanzan de manera positiva, aunque por ahora prefieren continuar conociéndose sin definir formalmente su relación. Sus declaraciones llegan después de que una fotografía de ambos durante el Gran Premio de México despertara preguntas sobre un posible romance. En la imagen, el futbolista aparece abrazando por la cintura a Paola, una muestra de cercanía que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

¿Quién es César Romo, el futbolista con el que sale Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años, nacido el 17 de diciembre de 1995. Actualmente juega como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas.

Aunque su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito deportivo, su nombre comenzó a generar mayor interés mediático después de aparecer junto a Paola Dalay durante el Gran Premio de México.

Por ahora, el futbolista no ha ofrecido declaraciones públicas sobre su vínculo sentimental con la influencer. Mientras tanto, Paola comienza una nueva etapa personal tras su separación de José Eduardo Derbez, dejando claro que, aunque existe un interés romántico con César Romo, todavía no han formalizado su relación.

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

Uno de los temas que más controversia ha generado alrededor de la separación es la posibilidad de que una tercera persona estuviera involucrada. Ante los señalamientos, Paola fue enfática al asegurar que su acercamiento con César Romo comenzó cuando ya había terminado su relación con el actor.

La creadora de contenido también explicó que, aunque ella y José Eduardo decidieron mantener su ruptura en privado durante varios meses, ambos habían comenzado a continuar con sus vidas por separado.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez INSTAGRAM

Además, descartó que existieran infidelidades o situaciones de violencia durante su relación. Por el contrario, reconoció las cualidades de José Eduardo como persona y como padre de su hija Tessa.

Sus palabras coinciden con las declaraciones que el propio actor ofreció a los medios después de anunciar su separación, cuando negó que una infidelidad hubiera provocado el final de su historia de amor.

¿Cuándo terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Fue el domingo 1 de noviembre cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían decidido separarse después de casi seis años de relación.

A través de un video compartido en redes sociales, ambos explicaron que la decisión no era reciente, pero que habían necesitado tiempo para procesarla antes de comunicarla públicamente.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación tras seis años juntos: ¿qué pasará con su hija? IG: jose_eduardo92

El actor reconoció que atravesaron una etapa complicada e intentaron encontrar una solución a sus diferencias. Sin embargo, finalmente optaron por continuar sus caminos por separado.

A pesar de la ruptura, ambos aseguraron que mantendrán una relación cercana y respetuosa por el bienestar de Tessa, su hija de dos años.