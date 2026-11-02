15 cosas que probablemente no sabías sobre la reina Sofía de España

A lo largo de más de cinco décadas de vida pública, la reina Sofía, quien nació el 2 de noviembre de 1938, ha sido una de las figuras más constantes, sobrias y respetadas de las monarquías europeas. Su presencia en la Casa Real española evoca una elegancia clásica y un sentido del deber inquebrantable; sin embargo, detrás de su impecable faceta institucional se encuentra una vida llena de pasiones intelectuales, hitos deportivos y vivencias extraordinarias.

Para descubrir el perfil más completo de la reina emérita Sofía de la realeza española, reunimos 15 datos e hitos históricos que definen su personalidad y trayectoria.

Los 15 datos fascinantes de Doña Sofía

1. Competidora en los Juegos Olímpicos de Roma 1960

Formó parte de la delegación oficial de Grecia como regatista suplente del equipo de vela (en la clase Dragon) durante los Juegos Olímpicos de Roma 1960. En esa misma edición, su hermano, el príncipe Constantino, conquistó la medalla de oro.

2. Arqueóloga y coautora de libros académicos

Tras cursar estudios superiores en Atenas, la reina Sofía participó activamente en excavaciones arqueológicas en la finca del Palacio de Tatoi. Junto a su hermana, la princesa Irene, publicó dos obras académicas: Cerámicas en Decelia y Miscelánea arqueológica.

3. Enfermera e instructora infantil titulada

Se graduó en Puericultura en Atenas y ejerció profesionalmente como enfermera e instructora en la maternidad Mitera antes de su matrimonio.

4. Tres ceremonias de boda en un mismo día

Al contraer matrimonio con el entonces príncipe Juan Carlos en Atenas, el 14 de mayo de 1962, se celebraron tres ceremonias: una católica en la Catedral de San Dionisio, una ortodoxa en la Catedral de la Anunciación y un acto civil en el Palacio Real.

Juan Carlos y Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962. Express/Getty Images

5. Dominio fluido de seis idiomas

Habla griego (su lengua materna), español, inglés, francés, alemán e italiano. En el ámbito familiar privado suele alternar principalmente entre el español y el inglés.

6. Una infancia marcada por el exilio en África

A causa de la Segunda Guerra Mundial y la inestabilidad política en Grecia, vivió sus primeros años de infancia exiliada entre Alejandría (Egipto) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) antes de regresar a suelo europeo.

7. Vegetariana -flexible- desde hace más de cuatro décadas

Adopta una dieta pescetariana/vegetariana estricta desde 1964, tras el fallecimiento de su padre, el rey Pablo de Grecia, motivada por su filosofía de respeto y protección hacia los animales.

8. Renuncia formal a la corona griega

Al convertirse del cristianismo ortodoxo al catolicismo previo a su enlace matrimonial, debió renunciar formalmente a sus derechos en la línea de sucesión al trono de Grecia.

9. Mecenas de la alta música y académica de honor

Apasionada de la música clásica, impulsó la creación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Además, ostenta más de una docena de doctorados Honoris Causa en universidades de prestigio global como Oxford, Cambridge, Georgetown y la Universidad de Nueva York.

10. Estudiante en la universidad pública siendo princesa

A finales de los años 70 asistió a las aulas de la Universidad Autónoma de Madrid para cursar materias de Humanidades y Medicina, integrándose en las clases como una alumna más para mantener un vínculo directo con el ámbito académico español.

11. Parentesco directo con la reina Isabel II

Tanto Doña Sofía como el rey Juan Carlos I son descendientes directos de la reina Victoria de Gran Bretaña, lo que la unía en parentesco como prima lejana de Isabel II y del rey Carlos III.

12. Un flechazo a bordo de un crucero real

Su primer encuentro con Juan Carlos de Borbón ocurrió en 1954 a bordo del yate Agamenón, durante un crucero por las islas griegas organizado por la reina Federica para propiciar el encuentro entre los jóvenes de las familias reales europeas.

13. Castellanización de su nombre oficial

Su nombre original en griego se escribe Sophia (con “ph”). Tras su compromiso y nacionalización española, se adaptó oficialmente la grafía a Sofía.

14. Pionera en el impulso de los microcréditos

Ha sido una de las mayores promotoras internacionales del sistema de microcréditos del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, apoyando activamente proyectos de desarrollo y autonomía económica para mujeres en zonas rurales de África y Latinoamérica.

15. Aficionada a la astronomía y la física del cosmos

Más allá del arte y la filantropía, siente una profunda fascinación por el estudio del universo, lo que la ha llevado a visitar en diversas ocasiones observatorios astrofísicos internacionales de alta tecnología.

La reina Sofía es, además, una abuela cariñosa y cercana. Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Una vida de aprendizaje y compromiso

Más allá de los protocolos y las tiaras históricas, la trayectoria de la reina Sofía revela a una mujer de profunda curiosidad intelectual, disciplina rigorosa y una notable capacidad de adaptación a los cambios de su tiempo. Su figura permanece como un testimonio vivo de cómo la tradición y el compromiso personal pueden combinarse para construir un legado atemporal.