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El expríncipe Andrés enfrenta nuevas investigaciones mientras Sarah Ferguson reaparece

Mientras la policía escocesa realiza nuevas indagaciones relacionadas con la estancia de Andrew en Balmoral junto a Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson reaparece en Reino Unido junto a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

Octubre 30, 2026 • 
Marjorie Daphnis
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Getty Images

Andrés Mountbatten-Windsor vuelve a estar bajo el escrutinio público. Este viernes 30 de octubre, la policía de Escocia confirmó que realiza indagaciones preliminares sobre el tiempo que el hermano del rey Carlos III pasó en Balmoral junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, mientras Sarah Ferguson, su exesposa, reapareció en Reino Unido después de meses alejada de la atención mediática.

Los acontecimientos vuelven a colocar a la expareja en el centro de la conversación sobre las consecuencias de sus vínculos con Epstein, el financiero estadounidense y delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019.

Andrés Mountbatten-Windsor, bajo nuevas indagaciones por su estancia en Balmoral

Police Scotland confirmó que recibió información y que mantiene pesquisas activas sobre la estancia de Andrés, Epstein y Maxwell en Balmoral, la residencia privada de la familia real británica en Escocia.

La policía subrayó que las indagaciones se encuentran en una fase muy temprana y que su trabajo se guía por las pruebas disponibles, con especial atención a las víctimas y sobrevivientes. La institución no confirmó los detalles específicos de las posibles conductas investigadas.

La noticia se produce después de que medios británicos informaran sobre presuntas denuncias relacionadas con el posible traslado de mujeres a la propiedad real. Hasta el momento, la policía no ha confirmado públicamente esos señalamientos como hechos probados.

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Fotografías difundidas previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen mostrar a Andrés y Epstein durante una jornada de caza en Balmoral. También se han publicado imágenes de Epstein y Maxwell en una cabaña de la propiedad.

Andrés, quien perdió sus títulos reales y dejó de utilizar el tratamiento de príncipe, ha negado haber cometido irregularidades en relación con su vínculo con Epstein.

Sarah Ferguson reaparece en Reino Unido después de meses fuera del foco público

En paralelo, Sarah Ferguson fue fotografiada en Londres junto a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, durante un servicio conmemorativo dedicado a Paddy McNally, su expareja, fallecido a los 88 años.

La aparición tuvo lugar en el barrio de Knightsbridge y llamó la atención porque se trata de las primeras imágenes de Sarah en territorio británico en aproximadamente un año.

Su última aparición pública ampliamente documentada en Reino Unido había sido en septiembre de 2025, durante el funeral de la duquesa de Kent. Desde entonces, su situación personal y profesional cambió considerablemente, después de que se conocieran nuevos detalles sobre su relación con Epstein y se produjeran consecuencias para sus vínculos con organizaciones benéficas y proyectos editoriales.

Aunque se había mantenido alejada de la atención pública, las fotografías recientes muestran que continúa en contacto con sus hijas, con quienes mantiene una relación cercana.

El regreso de Sarah Ferguson coincide con un nuevo capítulo para Andrés

La reaparición de Sarah se produce en un momento especialmente delicado para la familia. En los últimos meses, tanto ella como Andrés han afrontado las repercusiones públicas de sus vínculos con Epstein, aunque las situaciones legales y personales de ambos son distintas.

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Getty Images

En el caso de Andrés, las nuevas indagaciones en Escocia se suman a la investigación que ya existía en Inglaterra por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. En febrero de 2026, fue arrestado bajo sospecha de ese delito y posteriormente quedó en libertad mientras continuaban las pesquisas. Andrés niega haber cometido irregularidades.

Por su parte, la aparición de Sarah junto a Beatriz y Eugenia ofrece una imagen de continuidad en sus lazos familiares, en contraste con los meses en los que permaneció fuera del foco mediático.

Por ahora, no se ha anunciado que el regreso de Sarah Ferguson esté relacionado con las nuevas indagaciones sobre Andrés. Ambos acontecimientos coinciden en el tiempo, pero no hay información confirmada que permita establecer una conexión directa entre ellos.

príncipe Andrés Sarah Ferguson
Marjorie Daphnis
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