Las condiciones que Kate Middleton le habría puesto a William para seguir con su “amante”

La situación entre la pareja de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, se pone cada vez más tensa debido a la supuesta infidelidad del príncipe con Rose Hanbury, la cual ella ha tenido que enfrentar como lo hizo en su momento Lady Di, -su difunta suegra-, con el ahora rey Carlos III y Camila Parker Bowles.

Ahora todo parece indicar que Kate Middleton aceptó la relación extramarital que tiene su marido, y es que de acuerdo con medios británicos, William se ha estado viendo más seguido con Hanbury, e incluso se rumora que se ha cambiado a vivir cerca de ella, por lo que Kate ha tenido que aceptar ciertas condiciones para continuar con su matrimonio, pero sobre todo, para no afectar tanto su economía como el bienestar de sus hijos.

¿Pero, cuáles son estas dichosas condiciones que supuestamente ha puesto Kate Middleton para aceptar la relación del príncipe William?

Se dice, que la princesa de Gales llegó a un acuerdo con la familia real británica para no salir perjudicada tanto ella como sus hijos, pues cuando el príncipe de Gales se convierta en rey, ella deberá estar a su lado como reina , y además pidió que sus hijos queden lejos de los problemas que enfrentan como pareja para no ser lastimados emocionalmente; aunque sabemos que esto siempre sale a la luz, y mientras más pase el tiempo y crezcan, sus hijos notarán la incomodidad que esta situación posblente traiga a sus vidas. El sol no se puede tapar con un dedo, pero por ellos está dispuesta a aceptar esta infidelidad, y las que vengan, pues si se cumplen estas condiciones Kate permitirá relaciones extramaritales en su matrimonio.

Gracias a estas últimas actualizaciones dentro de la situación de Kate Middleton y el príncipe William queda completamente descartado un posible divorcio entre los príncipes, pues Kate ya dejó muy claro que ella será la futura reina del Reino Unido, en el momento en que a su actual marido le llegue el momento de Reinar.

¿Cuándo inició el romance entre el príncipe William y su amante?

De acuerdo con el libro de “Spare” del príncipe Harry, la relación entre Hanbury y el príncipe William inició en el 2019, cuando la princesa de Gales esperaba a su tercer hijo Luis, Hanbury y William se habían encontrado en una fiesta donde ambos fueron captados besándose, rumor que desmintieron ese mismo año, pero que el príncipe Harry asegura es verdad.

Recordemos que Sarah Rose Cholmondeley, marquesa de Cholmondeley, es una socialité inglesa de 39 años, quien estaba casada con David Rocksavage, VII marqués de Cholmondeley, el cual es 23 años mayor que ella, y cuyo matrimonio fue polémico desde el principio, pues se casó dos días después de anunciar su compromiso, y ese mismo año dio a luz a los gemelos Alexander y Oliver. 7 años después, dio a luz a Lady Iris Marina, la tercera hija de su matrimonio.

Conoció a la princesa de Gales en la organización de apoyo a niños y jóvenes “East Anglia ‘s Children’ s Hospices”, donde prácticamente se convirtió en una de sus mejores amigas.