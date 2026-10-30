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Sensatez y sentimientos: de qué trata y el final explicado de la nueva adaptación del clásico de Jane Austen que revive la pasión y el romance

Sensatez y sentimientos, uno de los clásicos más queridos de Jane Austen, llega a los cines con una nueva adaptación que revive el romance, la pasión y los dilemas del corazón.

Octubre 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
De qué trata Sensatez y Sentimientos, nueva adaptación de Jane Austen, final explicado

De qué trata Sensatez y Sentimientos, nueva adaptación de Jane Austen, final explicado

Universal Pictures

Si hay una historia de amor que desafía el paso del tiempo, es Sensatez y Sentimientos, la nueva adaptación cinematográfica de la célebre novela de Jane Austen, que llega a la pantalla con una historia que combina romance, desamor, conflictos familiares y las complejidades de encontrar el amor en una sociedad llena de prejuicios.

Dirigida por Georgia Oakley y protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, esta versión recupera uno de los relatos más queridos de la literatura romántica, pero incorpora algunos cambios que ofrecen una perspectiva diferente sobre sus personajes y sus relaciones.

¿De qué trata Sensatez y sentimientos?

Ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, la historia sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, quienes, después de la repentina muerte de su padre, pierden la estabilidad económica y se ven obligadas a abandonar su hogar familiar.

Debido a las leyes de herencia de la época, el patrimonio queda en manos de John Dashwood, su medio hermano, por lo que ellas, su madre y su hermana menor deben comenzar una nueva vida en una modesta casa de campo.

En medio de esta nueva etapa, las hermanas también enfrentan sus propios dilemas amorosos. Mientras Elinor (Daisy Edgar-Jones) intenta controlar sus emociones y actuar con sensatez, Marianne (Esmé Creed-Miles) se deja llevar por la pasión y el ideal del amor romántico.

Sus experiencias sentimentales les enseñarán que el corazón y la razón no siempre están enfrentados y que el amor puede tomar caminos inesperados.

Final explicado de Sensatez y sentimientos: ¿Con quién terminan Elinor y Marianne?

El desenlace de la película conserva el espíritu romántico de la novela, aunque introduce algunas modificaciones importantes en las historias de amor de las hermanas Dashwood.

Aunque está enamorado de Elinor, Edward decide respetar su compromiso con Lucy, incluso cuando su familia lo amenaza con desheredarlo; sin embargo, todo cambia cuando ella se casa con Robert Ferrars, su hermano, y lo deja libre para buscar a Elinor. Finalmente, ambos confiesan sus sentimientos y se dan una nueva oportunidad en el amor.

Por otra parte, Marianne se enamora de Willoughby, pero él la abandona para casarse con una mujer adinerada, dejándola con el corazón roto, pero el coronel Brandon intenta protegerla y enfrenta a su rival en un duelo que termina sin heridos.

A partir de entonces, Marianne descubre la sensibilidad de Brandon y comienza a considerar la posibilidad de construir una historia de amor con él.

Final explicado de Sensatez y Sentimientos

Final explicado de Sensatez y Sentimientos

Instagram/@sensesensibilityfilm

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Cuándo se estrena Sensatez y Sentimientos en México

La nueva adaptación de Sensatez y sentimiento, basada en la novela de Jane Austen y protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, se estrenó en los cines de México el jueves 29 de octubre de 2026.

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