Halle Berry pierde la custodia principal de su hijo y enfrenta restricciones para verlo

Tras protagonizar una fuerte discusión con su hijo Maceo, de 13 años, Halle Berry fue denunciada por su exesposo Olivier Martinez, y enfrentó un juicio por maltrato familiar donde acaba de perder la custodia física del menor.

El veredicto se dio a conocer el pasado 29 de octubre, donde también se reveló que Berry tendrá que ajustarse a un régimen de visitas que le impide pasar la noche con él, un revés para la actriz que esperaba recuperar el acuerdo de custodia compartida al 50%, que mantenía con su exesposo desde 2023.

Halle Berry pierde la custodia física de su hijo Maceo de 13 años

La jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles, decidió mantener a Olivier Martinez con la custodia física principal de Maceo, por lo que Halle no podrá pasar la noche con su hijo y deberá asistir a terapia con él para mejorar su relación, en medio de una disputa legal marcada por acusaciones de maltrato que la actriz ha negado.

El equipo legal de Martinez celebró la resolución judicial y la calificó como una gran victoria, al considerar que el actor consiguió su principal objetivo: proteger el bienestar de su hijo Maceo.

“Realmente espero que Maceo y su madre puedan tener una mejor relación en el futuro. No quiero que mi hijo odie a su madre. Quiero que la ame, que la perdone y que se reconcilien de alguna manera en algún momento”, declaró Martinez al medio Extra, tras su salida del juzgado.

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Halle Berry negó las acusaciones de maltrato a su hijo Maceo Getty Images

¿Cómo será la convivencia de Halle Berry con su hijo Maceo tras perder la custodia?

Con la nueva resolución, Olivier conservará la custodia física principal de Maceo, mientras que Halle tendrá que limitar sus visitas a determinados horarios durante el día.

De acuerdo con los reportes sobre el fallo, la actriz podrá convivir con su hijo los lunes, martes, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 8 de la noche, pero no podrá recibirlo para pasar la noche en su domicilio.

Por otra parte, Berry conservará la custodia legal compartida, lo que significa que ambos padres seguirán participando en las decisiones importantes sobre la vida de Maceo, además, la actriz tendrá la facultad de desempatar en determinadas decisiones cuando exista un desacuerdo entre ambos.

La resolución también incluye un punto favorable para Berry: la jueza rechazó la solicitud de Martinez de mantener una orden de restricción por violencia doméstica, por lo que la medida temporal quedó disuelta.

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Halle Berry y Olivier Martinez tenían acuerdo de custodia compartida al 50% desde 2023 Getty Images

¿Por qué Halle Berry perdió la custodia de su hijo?

El conflicto comenzó tras un presunto incidente ocurrido el 26 de septiembre de 2026 en casa de Halle. Según documentos judiciales, Maceo habría pedido ayuda a su padre después de una discusión con la actriz, a quien Olivier acusó de agredir físicamente al adolescente y sujetarlo del cuello. Ante estos señalamientos, el actor solicitó una orden de restricción y la custodia exclusiva de su hijo.

El 1 de octubre, un juez concedió inicialmente una orden de protección temporal y otorgó al actor la custodia física provisional provisional, además de limitar los encuentros entre madre e hijo.

No obstante, Halle rechazó categóricamente las acusaciones, y en documentos presentados ante el tribunal, aseguró que nunca ha ejercido violencia física ni emocional contra Maceo y sostuvo que jamás lastimaría a su hijo.