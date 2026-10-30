El rey Carlos III rompe el protocolo y se une a un desfile popular en Bahamas

El rey Carlos III dejó a un lado la habitual formalidad de sus compromisos oficiales para sumarse a una celebración llena de música, color y tradición en Nassau, la capital de Bahamas. Durante su visita al país caribeño, el monarca británico se incorporó al desfile cultural Junkanoo, donde bailó junto a los participantes y tocó instrumentos al ritmo de la música local.

El momento, ocurrido el miércoles 28 de octubre, se convirtió en una de las escenas más comentadas de su gira por el Caribe. Vestido con traje y gafas de sol, Carlos observó inicialmente la presentación antes de aceptar la invitación para integrarse al recorrido y compartir la celebración con los asistentes.

Carlos III se une al ritmo del Junkanoo

El monarca participó en una demostración del Junkanoo en Parliament Square, en Nassau. Esta tradición bahameña se caracteriza por sus comparsas, música de percusión, campanas, trajes llamativos y grandes tocados de plumas.

Después de observar a los bailarines, el rey Carlos recibió instrumentos tradicionales y se sumó al desfile, moviéndose al ritmo de la música mientras los asistentes celebraban su participación. El monarca también interactuó con algunos de los presentes, en una escena más espontánea que la habitual agenda ceremonial de una visita de Estado.

El Junkanoo es una de las expresiones culturales más representativas de Bahamas. Sus raíces están vinculadas a la historia de la esclavitud, pues la tradición se relaciona con los periodos festivos que las personas esclavizadas podían disfrutar durante las celebraciones navideñas.

El rey bailó al ritmo de Junkanoo. Chris Jackson/Getty Images

La visita de Carlos III está marcada por el debate sobre las reparaciones

La escena festiva se produjo en un contexto más complejo. La gira de nueve días de Carlos III por el Caribe coincide con nuevas peticiones de varios países de la región para que Reino Unido reconozca formalmente su responsabilidad histórica en el comercio transatlántico de personas esclavizadas y considere medidas de reparación.

Durante un acto celebrado el martes en Nassau, el rey reconoció el sufrimiento y las injusticias del pasado. También señaló que algunos de los aspectos más luminosos de la cultura bahameña surgieron de una historia dolorosa.

Sus palabras fueron recibidas en medio de un debate que continúa vigente. Durante la visita, integrantes de grupos que defienden las reparaciones históricas se manifestaron con pancartas que exigían una disculpa y compensaciones por los daños de la esclavitud.

Aunque Carlos ha reconocido públicamente la gravedad de esa historia, no ofreció una disculpa formal ni anunció reparaciones económicas. La posición del Gobierno británico ha sido no conceder compensaciones financieras por hechos históricos de esta naturaleza.

Una gira por el Caribe entre la cultura y la memoria histórica

La visita a Bahamas forma parte de una gira regional que también incluye Guyana y Antigua y Barbuda, donde el rey participará en la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth junto con otros representantes internacionales.

Además de los encuentros diplomáticos, la agenda contempla actividades culturales, ambientales y comunitarias. En Bahamas, Carlos III también visitó proyectos relacionados con la conservación de los ecosistemas y programas de formación para jóvenes.

Su participación en el Junkanoo mostró una faceta más relajada del monarca, que se acercó a una tradición local y compartió el entusiasmo de sus participantes. Sin embargo, el contexto de la visita recuerda que, para muchos habitantes del Caribe, la historia de la monarquía británica también está ligada a las consecuencias de la esclavitud y al debate sobre cómo reconocerlas en el presente.