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Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton por sus diferencias del pasado: “No se humillará”

Con el regreso de los Sussex al Reino Unido, la relación de Kate Middleton y Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la atención mediática.

Octubre 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton

Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton

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El regreso de los duques de Sussex al Reino Unido ha generado diversas especulaciones sobre una posible reconciliación con la familia real británica, y aunque el príncipe Harry ha expresado sus deseos de terminar con las diferencias familiares, la postura de Meghan Markle sería otra.

Varias versiones difundidas por medios británicos, aseguran que Meghan no descarta la posibilidad de un acercamiento a la familia real; sin embargo, no estaría dispuesta a bajar la cabeza y pedir perdón a Kate Middleton, aunque esa fuera la única condición.

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Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton

De acuerdo con una fuente citada por RadarOnline y retomada por otros medios, Meghan no descarta retomar su relación con la princesa de Gales; sin embargo, no aceptaría que una eventual reconciliación dependiera únicamente de que ella ofreciera disculpas.

Meghan está dispuesta a ser cordial y reconoce que reconstruir la relación con Kate facilitaría enormemente la vida de todos. Lo que no hará es regresar a Gran Bretaña, agachar la cabeza y aceptar que todo lo que salió mal fue, de alguna manera, culpa suya. Para Meghan, la reconciliación debe implicar avances y reconocimiento por ambas partes”, indicó la fuente.

La fuente asegura que Meghan no está dispuesta a humillarse ante Kate, pues considera que una relación entre ambas debe construirse bajo el respeto mutuo.

Meghan ha llegado a un punto en el que simplemente no está dispuesta a humillarse ante nadie para ser readmitida en la familia real, y Kate no es una excepción, puede que realmente desee que la hostilidad entre ellas termine, sobre todo ahora que vuelven a vivir en el mismo país, pero no cree que la reconciliación deba exigirle que asuma toda la culpa o que actúe como si sólo ella tuviera algo por lo que disculparse”.

Finalmente, el informante explicó que Meghan “está dispuesta a explorar la posibilidad de establecer una relación diferente y más pacífica con Kate, pero esta tendría que basarse en el respeto mutuo y el esfuerzo de ambas. No va a doblegarse ante Kate, rogarle perdón ni fingir que sus propios resentimientos nunca existieron solo para lograr un acuerdo de paz real”.

Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton

Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton

Getty Images

¿Cómo comenzaron las diferencias entre Kate Middleton y Meghan Markle?

Las diferencias entre ambas se hicieron especialmente conocidas antes de la boda de Meghan y Harry, celebrada en mayo de 2018, uno de los episodios más comentados estuvo relacionado con el vestido de la princesa Charlotte, hija de Kate y William, quien participó como dama de honor en la ceremonia.

Durante su entrevista con Oprah Winfrey en 2021, Meghan ofreció su versión de lo ocurrido y aseguró que fue Kate quien la hizo llorar, contradiciendo las versiones que habían circulado anteriormente.

Por otra parte, Meghan también ha acusado a Kate de crear una campaña de desprestigio en su contra, para evitar que sus proyectos profesionales tengan éxito.

Meghan está furiosa… está segura de que hay un plan organizado para derrocarla, y está convencida de que proviene directamente del Palacio, ha estado contando a sus amigos que la realeza, en particular Kate Middleton, está usando sus contactos mediáticos para sabotear discretamente su trabajo. Para ella, nada de esto es casualidad”, señaló.

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