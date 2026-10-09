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Halle Berry rompe el silencio y niega las acusaciones sobre maltrato a su hijo: “Nunca le he hecho daño”

Halle Berry aseguró que también ha sido víctima de violencia doméstica y rechazó las acusaciones de haber maltratado física o emocionalmente a su hijo Maceo.

Octubre 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Halle Berry negó las acusaciones de maltrato a su hijo Maceo

Halle Berry negó las acusaciones de maltrato a su hijo Maceo

Getty Images

Halle Berry rompió el silencio y respondió públicamente a las acusaciones de su exesposo, Olivier Martinez, quien la señaló por presuntamente agredir físicamente a su hijo Maceo, durante un incidente que ocurrió el sábado 26 de septiembre en su hogar.

La actriz aseguró que jamás maltrataría a su hijo de 13 años y recordó que ella misma ha sido víctima de violencia doméstica, por lo que rechaza las acusaciones y niega ser capaz de ejercer violencia contra su propio hijo.

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Olivier Martinez solicitó la custodia del hijo que comparte con Halle Berry

La semana pasada, Olivier solicitó la custodia exclusiva de su hijo Maceo, al acusar a Halle de presunto maltrato físico, y el 1 de octubre, obtuvo una orden de restricción temporal que modificó el acuerdo de custodia.

Martinez aseguró que Berry se enfadó con Maceo mientras jugaba videojuegos de realidad virtual y presuntamente lo sujetó por el cuello hasta estrangularlo durante el incidente del 26 de septiembre.

En respuesta, la actriz pidió al tribunal restablecer la custodia compartida al 50 por ciento, establecida tras finalizar su divorcio en agosto de 2023.

Halle Berry negó las acusaciones de maltrato a su hijo Maceo

En una declaración presentada el lunes 5 de octubre ante el tribunal, y obtenida por la revista People, Berry declaró: “Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a las víctimas de violencia doméstica”. Continuó: “No soy una perpetradora de violencia. Nunca haría daño a nuestro hijo”.

Berry rechazó las acusaciones y aseguró haber presentado videos que, según ella, “contradicen directamente” la versión de Martinez, además de mensajes intercambiados entre ambos.

Mis mensajes de texto a Olivier reflejan mi angustia después de que Maceo se volviera físicamente agresivo conmigo, no que yo ejerciera violencia física contra él”, escribió.

La actriz explicó que entró en la habitación de su hijo para pedirle que dejara de jugar y comenzó a grabarlo cuando él continuó haciéndolo. Al darse cuenta, Maceo le quitó el teléfono y ambos empezaron a forcejear en tono de juego, como, según ella, solían hacerlo.

Berry también negó haberle puesto las manos alrededor del cuello, estrangularlo, impedirle respirar o pedirle que se rindiera.

Berry afirmó que la discusión se intensificó cuando Maceo supuestamente la empujó en dos ocasiones, por lo que su prometido, Van Hunt, intervino para separarlos. Después, la actriz pidió a Olivier que ayudara a establecer límites con su hijo, aunque permitió que pasara el resto del fin de semana con él.

La intérprete negó haberle causado lesiones y aclaró que, cuando dijo sentirse mal por lo ocurrido, se refería a la angustia que le provocó el conflicto, y cuestionó la solicitud de custodia exclusiva de su exesposo, pues aseguró que la escuela de Maceo ha manifestado preocupación por el comportamiento del adolescente.

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