Hija de Halle Berry rompe el silencio en medio de acusaciones de maltrato contra la actriz

La actriz Halle Berry atraviesa una nueva controversia familiar tras las acusaciones de presunto maltrato físico presentadas por su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, en medio de una disputa por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años.

El conflicto ha generado atención mediática después de que trascendieran documentos judiciales relacionados con el menor y una declaración de Nahla Aubry, hija mayor de la actriz, quien decidió intervenir para defender a su madre.

Hijo de Halle Berry rompe el silencio en medio de acusaciones de maltrato contra la actriz Aeon/GC Images

¿Qué dijo el hijo de Halle Berry?

Maceo es el centro de la disputa legal entre Halle Berry y Olivier Martinez. Según las acusaciones presentadas por su padre, habría ocurrido un incidente entre el adolescente y la actriz en septiembre de 2026.

Sin embargo, es importante distinguir las afirmaciones de Martinez de cualquier testimonio directo del menor. No debe atribuirse a Maceo una declaración sin confirmar que efectivamente la realizó.

Su hija sale en su defensa

Nahla Aubry, de 18 años, hija de la actriz y del modelo Gabriel Aubry, presentó una declaración judicial en la que aseguró que nunca ha presenciado comportamientos violentos de su madre hacia su hermano menor. Su intervención se produjo en medio de las acusaciones de Martinez, quien ha solicitado modificaciones en los acuerdos de custodia.

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¿Qué respondió Halle Berry?

La actriz ha rechazado las acusaciones de presunto maltrato. El conflicto judicial mantiene bajo atención pública su relación con Olivier Martinez, con quien estuvo casada entre 2013 y 2016. Por ahora, las acusaciones deben tratarse como señalamientos dentro de un procedimiento judicial y no como hechos demostrados.

Los mensajes de Maceo que salieron a la luz

De acuerdo con Page Six, entre los documentos presentados por Olivier Martinez aparecen mensajes privados que Maceo habría enviado a su padre después del supuesto incidente del 26 de septiembre. Uno de ellos decía: “Por favor, ven”, mientras presuntamente le pedía que fuera a recogerlo. Estos mensajes forman parte de las pruebas aportadas por Martinez, pero no constituyen una declaración pública del adolescente.