El romántico momento de Ángela Aguilar y Christian Nodal frente a su altar de Día de Muertos

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron un momento muy especial con sus seguidores al mostrar cómo decoraron su altar de Día de Muertos.

A través de su cuenta de Instagram, los cantantes dejaron ver su colorida ofrenda que reúne veladoras, flores y fotografías de sus seres queridos. Sin embargo, algo que más ha causado sensación fue la fotografía romántica que compartieron, en la que se ven muy cerca, como si estuvieran a punto de darse un beso, teniendo como escenario la impresionante decoración.

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten un romántico momento frente a su altar de Día de Muertos

En la imagen que subió Ángela en sus stories de Instagram y que reposteó Nodal, ambos visten de negro y posan con los rostros muy cerca, mientras Aguilar sostiene cariñosamente el rostro del intérprete de regional mexicano. Aunque no llegan a besarse, la imagen captura un momento de complicidad entre los dos.

Detrás de ellos se aprecia a ver su altar de Día de Muertos, la cual combina elementos tradicionales con una composición floral de grandes dimensiones.

Así es el espectacular altar de Día de Muertos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Antes de su foto juntos, Ángela Aguilar subió un video en el que se ve cómo se encuentra distribuida el altar que hicieron.

Se ve de varios niveles y una decoración con abundantes flores de cempasúchil, cuyo característico color anaranjado ilumina buena parte del espacio. Dos grandes calaveras decoradas con motivos multicolores se encuentran a los costados, mientras que diferentes tiras de papel picado en tonos rojos, morados, amarillos y verdes recorren la parte superior.

Entre los arreglos florales también se distinguen veladoras encendidas, pequeñas figuras decorativas, algunas fotografías de sus seres queridos y una cruz.

El resultado es una ofrenda que reúne algunos de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos y que destaca por su colorido y la atención puesta en cada detalle.

¿A quién está dedicado el altar de Día de Muertos de Ángela Aguilar?

Podemos observar diferentes retratos, pero, la enamorada pareja, Ángela Aguilar y Christian Nodal no revelaron de quienes se trataban, pero de acuerdo con la tradición mexicana, las familias colocan fotografías, flores, alimentos, bebidas y objetos significativos para recordar a sus seres queridos durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

El cempasúchil, por su parte, tiene un significado especial, pues tradicionalmente se considera que su color y aroma ayudan a guiar el camino de las almas hacia las ofrendas.