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El romántico momento de Ángela Aguilar y Christian Nodal frente a su altar de Día de Muertos

La pareja compartió imágenes de su celebración de Día de Muertos, en las que destaca una espectacular ofrenda con flores de cempasúchil, calaveras monumentales y fotografías familiares.

Octubre 30, 2026 • 
Paola Juárez
Ángela Aguilar y Christian Nodal presumen su altar de día de muertos

@angela_aguilar_

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron un momento muy especial con sus seguidores al mostrar cómo decoraron su altar de Día de Muertos.

A través de su cuenta de Instagram, los cantantes dejaron ver su colorida ofrenda que reúne veladoras, flores y fotografías de sus seres queridos. Sin embargo, algo que más ha causado sensación fue la fotografía romántica que compartieron, en la que se ven muy cerca, como si estuvieran a punto de darse un beso, teniendo como escenario la impresionante decoración.

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten un romántico momento frente a su altar de Día de Muertos

En la imagen que subió Ángela en sus stories de Instagram y que reposteó Nodal, ambos visten de negro y posan con los rostros muy cerca, mientras Aguilar sostiene cariñosamente el rostro del intérprete de regional mexicano. Aunque no llegan a besarse, la imagen captura un momento de complicidad entre los dos.

Detrás de ellos se aprecia a ver su altar de Día de Muertos, la cual combina elementos tradicionales con una composición floral de grandes dimensiones.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

IG: @angela_aguilar_

Así es el espectacular altar de Día de Muertos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Antes de su foto juntos, Ángela Aguilar subió un video en el que se ve cómo se encuentra distribuida el altar que hicieron.

Se ve de varios niveles y una decoración con abundantes flores de cempasúchil, cuyo característico color anaranjado ilumina buena parte del espacio. Dos grandes calaveras decoradas con motivos multicolores se encuentran a los costados, mientras que diferentes tiras de papel picado en tonos rojos, morados, amarillos y verdes recorren la parte superior.

Altar de Día de Muertos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

IG: @angela_aguilar_

Entre los arreglos florales también se distinguen veladoras encendidas, pequeñas figuras decorativas, algunas fotografías de sus seres queridos y una cruz.

El resultado es una ofrenda que reúne algunos de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos y que destaca por su colorido y la atención puesta en cada detalle.

¿A quién está dedicado el altar de Día de Muertos de Ángela Aguilar?

Podemos observar diferentes retratos, pero, la enamorada pareja, Ángela Aguilar y Christian Nodal no revelaron de quienes se trataban, pero de acuerdo con la tradición mexicana, las familias colocan fotografías, flores, alimentos, bebidas y objetos significativos para recordar a sus seres queridos durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

El cempasúchil, por su parte, tiene un significado especial, pues tradicionalmente se considera que su color y aroma ayudan a guiar el camino de las almas hacia las ofrendas.

Ángela Aguilar Christian Nodal dia de muertos
Paola Juárez
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