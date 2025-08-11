Suscríbete
Ángela Aguilar y Christian Nodal confiesan secretos de su matrimonio

Los famosos cantantes publicaron un video en el que destaparon algunas intimidades de su relación que los fans no conocían

August 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-christian-nodal-romance-boda-religiosa.jpg

INSTAGRAM

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron un año de matrimonio y a propósito compartieron un video trend en TikTok con algunas confesiones de su relación.

Los cantantes grabaron un video en el que aparecen realizando un reto de preguntas, ambos se dejan ver abiertos a responder sin decir una palabra, simplemente señalándose el uno al otro.

"¿Quién deja la ropa tirada en el baño? ¿A quién siempre se le hace tarde?, dice el clip en los primeros segundos de la grabación, mientras Nodal alza la mano para decir “sí” a estas situaciones, y Ángela también lo señaló como parte de la dinámica.

En otro momento, las preguntas fueron respondidas de manera afirmativa por Ángela, quien admitió que es ella la que lleva las finanzas del hogar y la que suele llorar más.

Por su parte, Nodal admitió ser el más cariñoso, incluso reveló que él fue quien dio el primer beso en su relación con la hija de Pepe Aguilar, mientras que Ángela dijo ser la que mejor resuelve los problemas.

Además del video, Nodal lanzó recientemente una canción titulada “Sabina”, que algunos interpretaron como una dedicatoria a su esposa.

Christian Nodal Ángela Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
