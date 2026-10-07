La princesa Lilibet reaparece en video y su tierno tono de voz enamora a las redes

La privacidad alrededor de los hijos de los duques de Sussex siempre ha sido custodiada con celo; por ello, cada pequeña rendija que Meghan Markle y el príncipe Harry permiten asomar a su vida familiar se convierte en tendencia instantánea.

En un reciente y nostálgico video, Meghan compartió un tierno momento en la cocina preparando mermelada casera. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó la atención de los seguidores reales fue el adorable instante en el que se escucha la dulce voz de la princesa Lilibet Diana, de tres años.

Un look con sello heredado

Más allá del detalle auditivo que enamoró a las redes, la pequeña Lilibet volvió a dar muestra de su encanto con un conjunto de bordados de estilo pixie y detalles botánicos que recuerdan al característico estilo relajado y californiano de su mamá.

Este vistazo íntimo no solo reafirma la faceta más maternal y hogareña de Meghan en Montecito, sino que nos permite ver lo rápido que está creciendo la nieta del rey Carlos III y la complicidad que mantiene con la duquesa en las actividades del día a día.