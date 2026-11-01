Marisol González celebra el Día de Muertos 2026: Su espectacular look inspirado en las tradiciones mexicanas

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una fecha en la que los recuerdos, el amor y las tradiciones cobran un significado especial. Para Marisol González, esta festividad es también una oportunidad para reunir a su familia, honrar a sus seres queridos y transmitir a sus hijas la importancia de mantener vivas sus raíces.

En entrevista exclusiva con CARAS, la conductora compartió cómo celebra esta fecha, que además coincide con el cumpleaños de su esposo, convirtiéndose en una ocasión para recordar a quienes ya partieron y celebrar la vida

Marisol González revela cómo celebra el Día de Muertos en familia

Para Marisol González, el Día de Muertos es una tradición que va mucho más allá de la decoración. Cada año disfruta preparar su casa, colocar la ofrenda y compartir con sus hijas el significado de esta celebración mexicana.

“Es una de las tradiciones más bonitas que tenemos en México. Me encanta celebrarla en familia, decorar la casa, poner nuestra ofrenda y, sobre todo, compartir con mis hijas el significado de esta fecha tan especial”, compartió con CARAS.

La celebración tiene además un significado doble para su familia, pues coincide con el cumpleaños de su esposo. Una fecha en la que conviven el recuerdo de quienes ya no están y la alegría de celebrar a quienes siguen presentes.

Marisol González revela cómo celebra el Día de Muertos en familia

El significado del altar de Día de Muertos para Marisol González

Mantener vivas las tradiciones mexicanas es una de las prioridades de Marisol, especialmente cuando se trata de compartirlas con sus hijas. Para ella, colocar un altar representa una manera de honrar a sus seres queridos y mantener cerca sus recuerdos.

“Es una manera muy bonita de mantener vivos nuestros recuerdos, nuestras raíces y, sobre todo, honrar a quienes ya no están con nosotros”, explicó.

Entre los elementos que más significado tienen para ella se encuentran las veladoras, que coloca como un gesto de cariño hacia quienes recuerda. “Me encanta ponerles su velita y sentirlos cerca. Siempre con la mejor intención que apapacha el alma”, expresó.

El significado del altar de Día de Muertos para Marisol González

El espectacular look de Marisol González para el Día de Muertos 2026

La moda también se convierte en una forma de rendir homenaje a la cultura mexicana. Para esta celebración, Marisol González eligió un vestuario inspirado en el esqueleto tradicional del Día de Muertos, reinterpretado desde una perspectiva contemporánea.

Quería algo que representara nuestras tradiciones, pero con un toque diferente, moderno y muy especial. Partimos de la inspiración del esqueleto clásico del Día de Muertos y lo fuimos transformando hasta crear una versión más actual. Marisol González

El espectacular look de Marisol González para el Día de Muertos 2026

La propuesta buscó conservar la esencia de esta festividad, incorporando elementos de fantasía y diseño que dieran personalidad al personaje.

Los genios detrás del vestuario y maquillaje de Marisol González para Día de Muertos 2026

Detrás de su transformación estuvo el diseñador mexicano Alberto Rodríguez, quien trabajó en la creación de un vestuario que recupera referencias de la identidad mexicana desde una visión actual.

“Es un artista en toda la extensión de la palabra, logró interpretar perfectamente esta idea”, aseguró Marisol. El estilismo estuvo a cargo de Enrico Bompani, quien acompañó el proceso creativo, mientras que Nancy López fue responsable del maquillaje, una pieza fundamental para completar la caracterización.

Más allá de su transformación, Marisol González encuentra en esta celebración una oportunidad para recordar que las tradiciones también se construyen en casa, a través de los pequeños rituales familiares y del amor que permanece por quienes ya no están.

