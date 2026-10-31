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Gran Premio de México 2026: celebridades, socialités y todos los famosos que asistieron

La Fórmula 1 volvió a reunir a destacadas personalidades del entretenimiento, la moda y la sociedad mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estos fueron algunos de los invitados que disfrutaron de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.

Octubre 31, 2026 • 
Paola Juárez

El Gran Premio de México 2026 no solo reúne a los mejores pilotos del mundo, también se convierte en uno de los encuentros sociales más importantes de la capital. Entre la emoción de los motores, las experiencias exclusivas y el ambiente del paddock, celebridades, socialités, empresarios y figuras del entretenimiento se dan cita para disfrutar de la Fórmula 1.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser el punto de encuentro de distintas personalidades que comparten una misma pasión por el automovilismo, aunque cada una vive la experiencia a su manera.

¿Qué famosos asistieron al Gran Premio de México 2026?

Desde reconocidos rostros de la televisión hasta personalidades del mundo empresarial y social, el Gran Premio de México se distingue por reunir a invitados de diferentes generaciones y ámbitos.

En CARAS te mostramos a las celebridades, socialités y personalidades que se dejaron ver durante el fin de semana de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.

Galería de asistentes al Gran Premio de México 2026.

Gran Premio de México 2026: celebridades, socialités y todos los famosos que asistieron
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1
Invitados a la formula 1

Vanessa Huppenkothen

Hilde Lozano

2 of 16: Gran Premio de México 2026

Hilde Lozano

Carlos Slim Domit

Hilde Lozano

María Elena Torruco

Hilde Lozano

Héctor Slim y Gina Day

Hilde Lozano

Carlos Loret de Mola

Hilde Lozano

Grandes personalidades asistieron al evento.

Hilde Lozano

Roberto Morales y Andrés Morales

Hilde Lozano

Oso Trava

Hilde Lozano

Joaquín López-Dóriga

Hilde Lozano

Eduardo Capetillo Gaytán

Hilde Lozano

Kris Goyri

Hilde Lozano

Tony Mils y Eugenia Rodríguez

Hilde Lozano

Antonio Pérez Garibay

Hilde Lozano

Socialités

Hilde Lozano

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald

Hilde Lozano
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