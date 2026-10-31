Gran Premio de México 2026: celebridades, socialités y todos los famosos que asistieron

El Gran Premio de México 2026 no solo reúne a los mejores pilotos del mundo, también se convierte en uno de los encuentros sociales más importantes de la capital. Entre la emoción de los motores, las experiencias exclusivas y el ambiente del paddock, celebridades, socialités, empresarios y figuras del entretenimiento se dan cita para disfrutar de la Fórmula 1.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser el punto de encuentro de distintas personalidades que comparten una misma pasión por el automovilismo, aunque cada una vive la experiencia a su manera.

¿Qué famosos asistieron al Gran Premio de México 2026?

Desde reconocidos rostros de la televisión hasta personalidades del mundo empresarial y social, el Gran Premio de México se distingue por reunir a invitados de diferentes generaciones y ámbitos.

En CARAS te mostramos a las celebridades, socialités y personalidades que se dejaron ver durante el fin de semana de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.

Galería de asistentes al Gran Premio de México 2026.