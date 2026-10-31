Gran Premio de México 2026: celebridades, socialités y todos los famosos que asistieron
La Fórmula 1 volvió a reunir a destacadas personalidades del entretenimiento, la moda y la sociedad mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estos fueron algunos de los invitados que disfrutaron de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.
El Gran Premio de México 2026 no solo reúne a los mejores pilotos del mundo, también se convierte en uno de los encuentros sociales más importantes de la capital. Entre la emoción de los motores, las experiencias exclusivas y el ambiente del paddock, celebridades, socialités, empresarios y figuras del entretenimiento se dan cita para disfrutar de la Fórmula 1.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser el punto de encuentro de distintas personalidades que comparten una misma pasión por el automovilismo, aunque cada una vive la experiencia a su manera.
¿Qué famosos asistieron al Gran Premio de México 2026?
Desde reconocidos rostros de la televisión hasta personalidades del mundo empresarial y social, el Gran Premio de México se distingue por reunir a invitados de diferentes generaciones y ámbitos.
En CARAS te mostramos a las celebridades, socialités y personalidades que se dejaron ver durante el fin de semana de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.
Galería de asistentes al Gran Premio de México 2026.