Bazar Gilberto 2026

Después de más de 15 años de trayectoria, la especialista venezolana ha construido una carrera alrededor de una pregunta que durante mucho tiempo pocas mujeres se atrevían a hacer: ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a sentirnos mal con la edad? Su respuesta la llevó a especializarse en salud hormonal, prevención y bienestar femenino, y a convertir su experiencia personal en el punto de partida de un proyecto profesional que hoy trasciende el consultorio.