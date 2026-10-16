Bazar Gilberto 2026

Estuvimos presentes en una nueva edición del Bazar Gilberto, celebrado en la Hacienda de los Morales, donde la moda, el diseño y la gastronomía se reunieron por una gran causa. Desde hace más de tres décadas, esta iniciativa de la Asociación Gilberto A.C. transforma las compras en oportunidades para apoyar a comunidades vulnerables de México.
Foto: Hildeliza Lozano Garduño.
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HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO