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Personalidades

Bazar Gilberto 2026

Estuvimos en uno de los eventos benéficos más reconocidos del calendario social de la Ciudad de México. Nació en 1988, impulsada por un grupo de mujeres mexicanas tras la devastación provocada por el huracán Gilberto.

Octubre 16, 2026

Estuvimos presentes en una nueva edición del Bazar Gilberto, celebrado en la Hacienda de los Morales, donde la moda, el diseño y la gastronomía se reunieron por una gran causa. Desde hace más de tres décadas, esta iniciativa de la Asociación Gilberto A.C. transforma las compras en oportunidades para apoyar a comunidades vulnerables de México.

Bazar Gilberto 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026
BAZAR GILBERTO 2026

Daniella Argüelles Cetto, Angélica Cetto y Tessy Adame

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Daniela Torres Septien y Elia Lara con Regina Bernardini

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Marianella de la Vega @surrealresortwear

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Daniela Torres Septien y Carlos Pacheco

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Zaira Marino

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Paulina Larrondo, Karlle Martínez , Daniela Ortiz y Valeria Martínez

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Viviana del Río

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

María José Gonzalez, María José Camarena y Regina Minakata

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Mara Ortega

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Adriana Autrey, Claudia Piña, Alejandra Quintana, Chayo Sandoval y Clara Poumian,

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Andrea Aberrondo

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Paola Albarrán

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Rodolfo Liaño

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Mónica Palazuelos y Mónica Zepeda

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Carol Perelman y Leslie Fastlicht

Foto: Hildeliza Lozano Garduño.

Chris Alcerreca

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO
Elizabeth Holmes
Personalidades
Elizabeth Holmes en tendencia: quién es y por qué todos hablan de su documental ‘You Can See Everything’
La fundadora de Theranos, condenada por fraude, vuelve a captar la atención con un documental que explora su vida antes de entrar en prisión y que ya ha despertado intensas reacciones entre los críticos.
Octubre 16, 2026
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Marjorie Daphnis
17A CATA AYUDATE A DAR
Personalidades
Cata Ayúdate a Dar 2026
Una noche que nos recordó la importancia de reunirnos por una buena causa.
Octubre 15, 2026
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Tania Franco
Michael y Susan Dell
Personalidades
Michael Dell sale en defensa de su esposa Susan tras la conversación viral por su visita a la Casa Blanca
El magnate tecnológico respaldó públicamente a la filántropa texana ante las reacciones y especulaciones surgidas en redes sociales por su apariencia durante su reciente encuentro con el presidente Donald Trump.
Octubre 14, 2026
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Marjorie Daphnis
Lo que se sabe del cáncer del papa León XIV: esto dijo el Vaticano
Personalidades
Lo que se sabe del cáncer del papa León XIV: esto dijo el Vaticano
Se confirmó que el pontífice de 71 años fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar y sometido a una cirugía en Roma. La Santa Sede reveló cómo transcurrió la operación y ofreció nuevos detalles sobre su recuperación.
Octubre 14, 2026
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Tania Franco
Susan Dell
Personalidades
¿Quién es Susan Dell? La filántropa multimillonaria detrás del fenómeno viral en la Casa Blanca
Más allá de la controversia digital por su reciente aparición en Washington debido a sus gestos y su apariencia, la cofundadora de la Fundación Dell posee un perfil que abarca la alta costura, el deporte de alto rendimiento y una de las mayores fortunas de la industria tecnológica.
Octubre 12, 2026
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Marjorie Daphnis
KOKTEL
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Daniela Romo recibe emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria artística
La cantante y actriz mexicana fue sorprendida con un reconocimiento especial por parte de José Ron y la agrupación Koktel Band, quienes celebraron su legado en la industria del entretenimiento.
Octubre 12, 2026
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Tania Franco
papa León XIV
Personalidades
El papa León XIV será intervenido por un nódulo pulmonar en fase inicial
Tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice anunció que se someterá a una cirugía preventiva en Roma para extirpar una lesión localizada en etapa temprana, marcando el primer quebranto de salud de su pontificado.
Octubre 11, 2026
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Marjorie Daphnis
Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026
Personalidades
Anne Carson: quién es la poeta que desafió las reglas de la literatura y conquistó el Nobel
La poeta canadiense, Anne Carson, fue reconocida este 8 de octubre con el Nobel de Literatura 2026, con una obra audaz y desafiante.
Octubre 08, 2026
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Melisa Velázquez
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Personalidades
El misterioso autorretrato de Frida Kahlo que terminó en la colección de George Lucas
Frida Kahlo dedicó un autorretrato a Leo Eloesser, uno de sus médicos y amigos más cercanos, y ahora la pintura forma parte de la colección de George Lucas.
Octubre 03, 2026
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Melisa Velázquez
Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical
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Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical
Reconocido como Actor Principal en Musical en los Premios ACPT 2026 por su interpretación de Tronchatoro. Dedicó el galardón a su familia y habló sobre los sacrificios y la entrega que implica hacer teatro.
Septiembre 30, 2026
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Tania Franco
Entre letras y pinceles: El arte de Lluvia Richards
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Entre letras y pinceles: El arte de Lluvia Richards
La reconocida cantautora mexicana nos dejó entrar a su poco conocida faceta de pintora. Nos reveló la fuente de su inspiración a la que le debe su éxito y destellos de su próxima colección.
Septiembre 26, 2026
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Tania Franco
Famosos que estudiaron en el exclusivo colegio Eton y han compartido clase con miembros de la realeza
Personalidades
Famosos que estudiaron en el exclusivo colegio Eton y han compartido clase con miembros de la realeza
Fundado por el rey Enrique VI, el prestigioso Eton College ha formado primeros ministros, escritores, actores y, por supuesto, integrantes de la familia real británica.
Septiembre 26, 2026
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Melisa Velázquez
¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia
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¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia
El físico y especialista en riesgos financieros mantiene un perfil discreto y está casado con la presidenta de México desde 2023.
Septiembre 16, 2026
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Tania Franco
VIDEO: Céline Dion protagoniza un conmovedor regreso a los escenarios en París tras seis años de ausencia
Personalidades
VIDEO: Céline Dion protagoniza un conmovedor regreso a los escenarios en París tras seis años de ausencia
La cantante volvió a ofrecer un concierto completo después de años marcados por su batalla contra el síndrome de la persona rígida. Entre lágrimas y ovaciones, interpretó sus grandes éxitos.
Septiembre 13, 2026
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Tania Franco
Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante vivió su enfermedad en secreto
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Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante vivió su enfermedad en secreto
Stella Parton habló por primera vez sobre la decisión de su hermana de mantener en privado su batalla contra el cáncer, diagnóstico que incluso parte de su familia desconocía antes de la muerte de la estrella a los 80 años.
Septiembre 11, 2026
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Tania Franco
¿Quiénes son las madres de los 14 hijos de Elon Musk y por qué tiene tantos?
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¿Quiénes son las madres de los 14 hijos de Elon Musk y por qué tiene tantos?
A sus 55 años, Elon Musk ha construido una familia de 14 hijos públicamente conocidos con cuatro mujeres diferentes.
Septiembre 11, 2026
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Melisa Velázquez
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Personalidades
Muere Óscar Mario Beteta, una de las voces más reconocidas de la radio mexicana
Óscar Mario Beteta, periodista, conductor y analista económico, murió este 9 de septiembre de 2026 a los 70 años, dejando una trayectoria de más de tres décadas frente a los micrófonos.
Septiembre 10, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Dra. Yvelise Bello: una carrera dedicada a transformar vidas
Más de dos décadas dentro de la cirugía plástica, formación internacional y un nuevo libro que busca poner la información en manos de los pacientes. La Dra. Yvelise Bello ha construido una trayectoria en la que la transformación va mucho más allá de lo físico: se trata de acompañar decisiones que pueden cambiar la manera en que una persona se relaciona con su propia historia.
Septiembre 09, 2026
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Personalidades
Anyela González: de una cocina a construir un imperio de belleza
Lo que comenzó con pequeñas tandas de cosméticos fabricadas en una cocina terminó convirtiéndose en un laboratorio con visión internacional. La historia de Anyela González es la de una mujer que convirtió la necesidad en oportunidad y que hoy busca compartir lo aprendido con quienes también quieren transformar su talento en un proyecto propio
Septiembre 09, 2026
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Personalidades
Dra. Keyli Franco: la mujer que convirtió su propia experiencia en una misión por la salud femenina
Después de más de 15 años de trayectoria, la especialista venezolana ha construido una carrera alrededor de una pregunta que durante mucho tiempo pocas mujeres se atrevían a hacer: ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a sentirnos mal con la edad? Su respuesta la llevó a especializarse en salud hormonal, prevención y bienestar femenino, y a convertir su experiencia personal en el punto de partida de un proyecto profesional que hoy trasciende el consultorio.
Septiembre 09, 2026
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Personalidades
Jessica Klemps y Milky Kaizen han hecho del emprendimiento una parte esencial de su vida en común
Más de una década construyendo un negocio juntos, una historia de pareja que encontró en las redes sociales una nueva forma de conectar y un proyecto que hoy busca reunir sus distintas facetas.
Septiembre 09, 2026
20 Años Después: Mario, María y Colate vuelven al escenario de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’
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20 Años Después: Mario, María y Colate vuelven al escenario de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’
Ahora como director y con nuevas fechas anunciadas, Alan Estrada nos revela cómo fue volver al proyecto que le cambió la vida, reencontrarse con el joven que era hace dos décadas y tomar las riendas de una celebración marcada por la nostalgia.
Septiembre 07, 2026
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Tania Franco
Julie Andrews gana un Emmy gracias a su icónica voz como Lady Whistledown en ‘Bridgerton’
Personalidades
Julie Andrews gana un Emmy gracias a su icónica voz como Lady Whistledown en ‘Bridgerton’
A los 90 años, volvió a hacer historia al ganar por segundo año consecutivo el premio a Mejor Interpretación de Voz de un Personaje
Septiembre 07, 2026
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Tania Franco
¿Por qué Gael García Bernal y Ricky Martin aparecieron juntos en Venecia 2026? El talento latino conquista
Personalidades
¿Por qué Gael García Bernal y Ricky Martin aparecieron juntos en Venecia 2026? El talento latino conquista
El talento latino en una noche que puso a la región en el centro de uno de los escenarios más importantes del cine internacional.
Septiembre 06, 2026
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Tania Franco
El "Güero" Castro habla de Sofía Castro, Emilio Osorio, Emmanuel Palomares detrás de Tierra de Amor y Coraje
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El “Güero” Castro habla de Sofía Castro, Emilio Osorio, Emmanuel Palomares detrás de Tierra de Amor y Coraje
El productor nos confesó cómo fue llevar esta ambiciosa historia de ViX a los paisajes de Arizona, la preparación del elenco para montar a caballo y las noches alrededor de una fogata que terminaron por convertir al equipo en una familia.
Septiembre 03, 2026
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Tania Franco
¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años
Personalidades
¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años
Considerada una de las figuras más influyentes del feminismo moderno en Estados Unidos, murió en su casa de Nueva York tras más de seis décadas dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
Septiembre 03, 2026
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Tania Franco
Los mexicanos que estarán en el Festival de Cine de Venecia 2026
Personalidades
Los mexicanos que estarán en el Festival de Cine de Venecia 2026
México tendrá presencia en la 83ª edición de la Mostra con actores, directores y producciones nacionales; Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal, será uno de los principales títulos mexicanos del festival.
Septiembre 02, 2026
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Tania Franco
¿Qué edificios hizo Teodoro González de León? 100 años del icónico arquitecto
Personalidades
¿Qué edificios hizo Teodoro González de León? 100 años del icónico arquitecto
Recorremos algunas de las obras más emblemáticas con las que el arquitecto mexicano dejó su huella en la capital, desde el Museo Tamayo y el Auditorio Nacional.
Septiembre 01, 2026
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Tania Franco
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Personalidades
¡La familia Mauri crece! Antonio, hijo de Toño Mauri, espera a su primer hijo con Andrea Baumgartner
La familia de Toño Mauri está viviendo un nuevo y emocionante capítulo. Su hijo, Antonio Mauri, y su esposa, Andrea Baumgartner, están esperando a su primer hijo juntos, una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en su historia de amor.
Agosto 31, 2026
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Diana Laura Sánchez
Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood
Personalidades
Mauricio Martínez, el mexicano que conquistó Broadway y ahora protagoniza Brotherhood
El actor mexicano nos habló sobre el camino que lo llevó a cumplir su sueño en Broadway, el crecimiento del talento latino en Estados Unidos y el musical cinematográfico que trae una historia sobre migración, familia y empatía.
Agosto 28, 2026
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Tania Franco
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