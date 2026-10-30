La reina Letizia corrige al rey Felipe durante su discurso tras el accidente ferroviario en Toledo

La visita de los reyes Felipe VI y Letizia al Hospital Universitario de Toledo, donde acompañaron a personas heridas en el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, estuvo marcada por un momento inesperado durante la comparecencia del monarca ante los medios.

Al dirigirse a la prensa, Felipe VI confundió el nombre del lugar del siniestro con el de Adamuz, escenario de otro accidente ferroviario. La reina Letizia, que se encontraba a su lado, le hizo notar el error y el rey rectificó ante las cámaras.

El episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, cuando los monarcas acudieron a Toledo para conocer la situación de los heridos y transmitir su apoyo a las víctimas y sus familias.

El lapsus del rey Felipe durante su mensaje de condolencias

Durante su intervención, Felipe VI expresó la tristeza y la preocupación que ha provocado la tragedia ferroviaria y pidió que se esclarecieran las causas del accidente, además de adoptar medidas para evitar que un suceso similar vuelva a ocurrir.

Sin embargo, al referirse al siniestro, mencionó Adamuz en lugar de Urda. Tras advertir la equivocación, el monarca corrigió el nombre del lugar y continuó con su mensaje.

La intervención de Letizia fue discreta, pero quedó registrada en video y llamó la atención de quienes siguieron la comparecencia. El momento se difundió posteriormente en medios y redes sociales.

Felipe VI y Letizia visitaron a los heridos en Toledo

La presencia de los reyes tuvo como objetivo acompañar a las personas hospitalizadas y a sus familiares después de la colisión ferroviaria que conmocionó a España.

Durante la visita, Felipe VI y Letizia también tuvieron contacto con profesionales sanitarios y equipos que participan en la atención a los afectados. El monarca agradeció la labor de quienes trabajan para atender a los heridos y esclarecer lo ocurrido.

La tragedia de Urda ha reavivado la preocupación por la seguridad ferroviaria y la necesidad de conocer con precisión qué provocó el accidente. En su mensaje, Felipe VI insistió en que la investigación debe determinar cómo y por qué sucedieron los hechos, así como las medidas necesarias para prevenir otra catástrofe.

En medio de una jornada marcada por el dolor de las víctimas y sus familias, el lapsus del rey y la rápida corrección de Letizia se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la visita.