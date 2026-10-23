Cómo combinar una blusa de lazo con un traje sastre para el look más elegante a los 50+, según Letizia Ortiz

La elegancia no depende de la edad, sino de cómo se combinan las prendas. Y si hay una fórmula que demuestra cómo actualizar un clásico del guardarropa femenino, es la que acaba de llevar la reina Letizia en Oviedo: un traje sastre azul marino acompañado de una blusa azul cielo con un maxi lazo al cuello. Un conjunto que equilibra la sobriedad de la sastrería con un detalle romántico y femenino, ideal para quienes buscan un estilo sofisticado a los 50 años y más.

Este viernes 23 de octubre, durante las actividades previas a los Premios Princesa de Asturias 2026, la reina española apostó por una combinación que conoce bien y que ha recuperado en distintas ocasiones. En esta aparición, además, compartió protagonismo con la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes eligieron trajes sastre en tonos salmón y borgoña, respectivamente.

La familia real española asistió junta a los Premios Princesa de Asturias 2026. Carlos Alvarez/Getty Images

El estilismo de Letizia deja una lección de moda fácil de adaptar: un traje de líneas clásicas puede transformarse por completo con una blusa especial, sin necesidad de recurrir a estampados llamativos ni a demasiados accesorios.

La blusa de lazo, el detalle que transforma el traje sastre

El punto focal del look de Letizia es una blusa azul cielo con una gran lazada al cuello y mangas abullonadas, una pieza que estrenó en 2025 y que ya había recuperado en abril de este año. La prenda aporta movimiento y suavidad al conjunto, mientras que el lazo enmarca el rostro y añade un toque femenino a la estructura de la chaqueta.

Una combinación ganadora para un día de trabajo. Carlos Alvarez/Getty Images

La reina la combinó con un traje azul marino de pantalón de talle alto y blazer estructurada, que llevó abierta para dejar que la blusa destacara. La diferencia entre los dos tonos de azul crea un contraste discreto y armonioso: el marino aporta profundidad y formalidad, mientras que el azul cielo ilumina el conjunto.

Esta es precisamente una de las claves para llevar una blusa con lazo después de los 50: dejar que sea la protagonista y mantener el resto de las prendas en líneas limpias. No hace falta sumar demasiados elementos para conseguir un resultado elegante.

Cómo elegir el traje sastre ideal para combinarlo con una blusa de lazo

Para reproducir la fórmula de Letizia, el primer paso es encontrar un traje que se adapte bien a tu silueta y resulte cómodo. El azul marino es una alternativa versátil al negro, especialmente para compromisos profesionales, reuniones, comidas formales o eventos de día.

Una blazer con hombros definidos y un corte que permita moverse con comodidad aporta estructura al conjunto. Puedes llevarla abierta para mostrar la lazada o cerrarla parcialmente si prefieres una imagen más formal. En cuanto al pantalón, los modelos rectos o de pernera amplia y talle alto crean una línea continua que ayuda a estilizar visualmente la figura.

El lazo le da un toque muy femenino al look. Carlos Alvarez/Getty Images

La clave no está en seguir una regla estricta sobre qué prendas deben llevarse a partir de cierta edad, sino en elegir cortes que te hagan sentir cómoda y segura. Un traje bien ajustado, sin exceso de tela ni rigidez, será más importante que la talla o la etiqueta de la prenda.

Azul cielo, blanco o tonos neutros: qué blusa elegir

Aunque Letizia apostó por el azul cielo, la blusa con lazo admite distintas versiones. Para un look luminoso y clásico, una blusa blanca funciona especialmente bien con un traje azul marino, gris o negro. Si buscas una combinación más suave, el marfil y el beige aportan calidez sin restar formalidad.

El azul cielo, por su parte, ofrece una alternativa fresca que conserva la sobriedad necesaria para un conjunto de inspiración ejecutiva. También puedes explorar tonos empolvados o colores que contrasten con el traje, siempre procurando que la combinación mantenga cierta armonía.

Respecto al diseño, las telas fluidas permiten que la lazada tenga movimiento, mientras que los tejidos con más cuerpo pueden aportar una imagen más estructurada. Si el lazo es voluminoso, conviene que la chaqueta tenga un escote que permita lucirlo sin que ambos elementos compitan entre sí.

Los accesorios que elevan el look sin recargarlo

Para completar su estilismo, la reina Letizia eligió zapatos negros, un bolso de Carolina Herrera, pendientes brillantes de oro blanco y su habitual anillo de Coreterno. Los accesorios mantuvieron una línea discreta y formal, sin restar atención a la combinación de la blusa y el traje.

Para adaptar esta propuesta a tu propio guardarropa, puedes optar por zapatos de tacón medio, mocasines elegantes o bailarinas de punta fina, según la ocasión y tus preferencias. Un bolso estructurado ayuda a conservar el aire sofisticado, mientras que unos pendientes pequeños o medianos pueden completar el conjunto sin competir con el lazo.

Si buscas un resultado más contemporáneo, también puedes incorporar un cinturón fino o cambiar el calzado clásico por unos botines de líneas depuradas. La recomendación es elegir uno o dos detalles que aporten personalidad y evitar que todos los accesorios reclamen atención al mismo tiempo.

La fórmula de Letizia para una elegancia que no entiende de edades

La combinación de traje sastre y blusa con lazo demuestra que los básicos pueden reinventarse con pequeños cambios. La estructura de la sastrería aporta presencia; la lazada introduce movimiento y un guiño romántico, y los accesorios discretos mantienen el equilibrio

A los 50+, esta fórmula puede funcionar tanto en el entorno profesional como en una celebración de día o una cita que requiera un estilismo cuidado. Basta con adaptar los colores, el corte del traje y el calzado a tu estilo personal.

Con su elección para los actos previos a los Premios Princesa de Asturias, Letizia Ortiz vuelve a poner en valor una combinación clásica que no necesita excesos para destacar: un buen traje sastre, una blusa con personalidad y la confianza de llevar cada prenda a tu manera.