SIAR 2026: los relojes que marcarán tendencia

En un mundo donde consultar la hora está al alcance de una pantalla, un reloj mecánico conserva algo que va más allá de su función: habla de personalidad, diseño, innovación y una tradición artesanal que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo. Esa combinación vuelve a ser protagonista en el Salón Internacional Alta Relojería (SIAR), que celebra su vigésima edición del 20 al 22 de octubre en The St. Regis Mexico City.

Con 50 firmas participantes, el encuentro reúne a algunas de las casas más reconocidas de la industria junto a manufacturas independientes y propuestas que exploran nuevos caminos creativos. Más que una exhibición de piezas excepcionales, el SIAR permite observar cómo se transforma el concepto del reloj de lujo y qué códigos estéticos y técnicos despiertan el interés de coleccionistas y aficionados.

Entre las firmas presentes destacan Panerai, Hublot, Breitling, Tudor y Piaget, cinco nombres con identidades muy distintas que ayudan a entender la amplitud de la alta relojería contemporánea: desde los diseños deportivos y los materiales innovadores hasta la elegancia de los perfiles ultrafinos.

¿Cuáles son las tendencias de alta relojería, según el SIAR 2026

La vigésima edición del salón pone de manifiesto una industria que encuentra su fuerza en la diversidad. La tradición relojera convive con la experimentación, los diseños de inspiración deportiva comparten espacio con piezas de vocación elegante y los mecanismos se convierten tanto en instrumentos de precisión como en elementos estéticos.

Estas son cinco claves para entender hacia dónde se dirige el universo de la alta relojería.

1. Panerai: la fuerza de los relojes deportivos con identidad propia

La estética robusta continúa ocupando un lugar relevante en la relojería de lujo. En este territorio, Panerai destaca por una identidad vinculada históricamente al mundo marítimo, con cajas de presencia contundente, esferas legibles y una personalidad visual reconocible.

Su lenguaje de diseño demuestra que un reloj deportivo puede ser sofisticado sin renunciar a su carácter funcional. Las proporciones generosas, los contrastes y la atención a la legibilidad forman parte de una estética que resulta atractiva para quienes prefieren accesorios con presencia.

Panerai, deportivo con gran personalidad. Hildeliza Lozano Garduño

La tendencia no consiste simplemente en elegir un reloj de gran tamaño, sino en encontrar una pieza cuya construcción, diseño e historia tengan coherencia. En ese sentido, Panerai representa una forma de lujo que privilegia el carácter y la identidad por encima de la discreción absoluta.

2. Hublot: materiales que transforman el diseño

Si hay una firma que ha construido buena parte de su personalidad alrededor de la experimentación con materiales y contrastes, es Hublot. Su filosofía Art of Fusion combina elementos tradicionales de la relojería con materiales, acabados y soluciones contemporáneas.

Cerámica, titanio, materiales compuestos y diferentes acabados permiten explorar nuevas posibilidades estéticas, además de responder a necesidades relacionadas con la resistencia, el peso y el uso cotidiano. En sus creaciones, la caja, el bisel y la correa pueden convertirse en protagonistas tanto como el mecanismo.

Hublot, diseño para todos los gustos y tecnología. Hildeliza Lozano Garduño

Esta aproximación refleja una de las conversaciones más interesantes de la relojería actual: el lujo no se define únicamente por los materiales preciosos, sino también por la manera en que la tecnología y el diseño amplían las posibilidades de creación.

3. Breitling: el espíritu de la aviación y la relojería instrumental

La herencia técnica continúa siendo una fuente de inspiración para las grandes casas relojeras. Breitlin, con su estrecha relación histórica con la aviación y los instrumentos de precisión, representa una de las expresiones más reconocibles de esta tradición.

Sus cronógrafos y relojes de inspiración aeronáutica se distinguen por la presencia de información en la esfera, la legibilidad y una estética deportiva que mantiene vínculos con su historia. El resultado combina funcionalidad y diseño sin perder de vista el origen instrumental de estas piezas.

Breitling, un contemporáneo que guarda su esencia. Hildeliza Lozano Garduño

Para quienes buscan un reloj con una personalidad definida, esta tradición demuestra que la herencia no tiene por qué convertirse en una repetición del pasado. Puede reinterpretarse mediante proporciones, acabados y soluciones contemporáneas, manteniendo los códigos que hacen reconocible a una manufactura.

4. Tudor: versatilidad y diseño funcional

Tudor representa otra faceta del lujo contemporáneo: relojes que combinan una identidad deportiva, referencias históricas y una vocación práctica. Sus colecciones vinculadas al buceo y a la exploración han contribuido a consolidar una estética que privilegia la funcionalidad sin renunciar al diseño.

La versatilidad es una de las cualidades más atractivas de este tipo de relojería. Una pieza de inspiración deportiva puede acompañar distintos estilos y situaciones, desde un atuendo informal hasta una combinación más cuidada, siempre que sus proporciones y características respondan a las preferencias de quien la lleva.

Tudor, diseño versátil que te acompaña en diferentes ocasiones. Hildeliza Lozano Garduño

En una época en la que el lujo también se relaciona con la durabilidad y el uso prolongado, Tudor representa la idea de elegir un reloj por su diseño, su construcción y su capacidad de acompañar diferentes momentos, más allá de una tendencia pasajera.

5. Piaget: elegancia, perfiles ultrafinos y sofisticación

En el extremo más elegante del espectro relojero se encuentra Piaget, una casa reconocida por su dominio de los movimientos ultrafinos y por una estética que conecta la relojería con la alta joyería.

Sus creaciones demuestran que la complejidad técnica no siempre necesita expresarse mediante cajas voluminosas o esferas cargadas de información. Un perfil delgado, las proporciones equilibradas y la atención a los acabados pueden convertir un reloj en una pieza de sofisticación discreta.

Piaget, elegante y equilibrado Hildeliza Lozano Garduño

Piaget también explora la relación entre relojería, metales preciosos y ornamentación, una aproximación que amplía la conversación sobre los relojes como accesorios de estilo. En este universo, el valor estético reside tanto en el mecanismo como en la manera en que la pieza se integra al conjunto.

La elegancia de los diseños ultrafinos recuerda que el lujo puede manifestarse a través de la sutileza: una silueta bien resuelta, un acabado cuidado y una construcción que requiere un alto grado de conocimiento técnico.

La innovación mecánica sigue siendo protagonista

Más allá de los materiales y las siluetas, la alta relojería mantiene su fascinación por los mecanismos. Las complicaciones —funciones que van más allá de la indicación básica de horas, minutos y segundos— continúan siendo una expresión del conocimiento técnico de las manufacturas.

Cronógrafos, calendarios, indicaciones retrógradas y otros sistemas mecánicos permiten explorar nuevas formas de medir y representar el tiempo. En algunos relojes, estos mecanismos también se convierten en protagonistas visuales: la arquitectura del movimiento, el recorrido de las agujas y la disposición de los indicadores forman parte de la experiencia estética.

El SIAR 2026 también reúne propuestas independientes que amplían esta conversación, con enfoques que van desde la experimentación mecánica hasta la reinterpretación de códigos tradicionales. La presencia de estas firmas confirma que la innovación no pertenece exclusivamente a las grandes casas históricas.

El diseño independiente amplía los límites de la relojería

Una de las características de esta edición es la convivencia entre manufacturas consolidadas y creadores independientes. Esta diversidad permite descubrir distintas maneras de interpretar el tiempo: algunas privilegian la complejidad técnica; otras, el diseño depurado, la artesanía o una lectura poco convencional de la esfera.

El interés por estas propuestas también refleja una transformación en la cultura del coleccionismo. Además del prestigio de una firma, cada vez resulta relevante comprender qué distingue a una pieza, cómo se construyó y cuál es la filosofía que hay detrás de ella.

Para los aficionados, el encuentro ofrece la oportunidad de comparar lenguajes estéticos y acercarse a relojes que no necesariamente responden a los códigos más conocidos del lujo. Para la industria, es un espacio donde la tradición y la experimentación pueden dialogar directamente.

SIAR 2026: veinte ediciones que consolidan a México en la conversación relojera

Celebrado por primera vez en 2007, el Salón Internacional Alta Relojería ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro para marcas, coleccionistas, especialistas y medios de comunicación de México y América Latina.

Su vigésima edición reúne a 50 firmas y confirma la amplitud de una industria que ya no puede describirse a través de una sola estética. El reloj deportivo, la elegancia clásica, la innovación material y la complejidad mecánica conviven en un mismo espacio, mostrando que existen diferentes maneras de entender el lujo.

La relevancia del SIAR también está en la posibilidad de observar las piezas de cerca y conocer las ideas que las hacen posibles. En la alta relojería, los detalles importan: el acabado de una caja, la proporción de una esfera, la respuesta de un mecanismo y la historia detrás de cada diseño pueden cambiar la manera de apreciar un reloj.

Al final, las tendencias no se limitan a un color, una forma o un material. También hablan de las prioridades de quienes crean y eligen estas piezas: la búsqueda de funcionalidad, la expresión personal, la innovación y el valor de los oficios que se transmiten entre generaciones.

En el SIAR 2026, Panerai, Hublot, Breitling, Tudor y Piaget muestran que el futuro de la alta relojería puede tomar caminos muy distintos. El punto en común es la capacidad de convertir una herramienta para medir el tiempo en un objeto de diseño, ingeniería y expresión personal.