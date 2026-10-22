Beliween 2026: todos los detalles de la esperada fiesta de Halloween de Belinda

Belinda es una apasionada de la temporada de Halloween, y desde hace una década la celebra con Beliween, una increíble fiesta temática donde los disfraces se vuelven en los grandes protagonistas de la noche.

Durante años, la celebración se mantuvo en privado; sin embargo, las ediciones de 2024 y 2025 marcaron un cambio, al reunir a reconocidas celebridades y captar la atención del público. Ahora, la cantante y actriz ha anunciado Beliween 2026, una nueva edición que promete sorprender a sus seguidores.

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¿Cuál será la temática del Beliween 2026?

El 21 de octubre, la cuenta oficial de Beliween compartió un video en el que Jaime Maussan anuncia el evento con su característico toque de misterio, su participación, relacionada con sus investigaciones sobre fenómenos extraterrestres, ha despertado especulaciones sobre una posible temática alienígena y de extraterrestres para la fiesta de Belinda en 2026, además del look que podría lucir la cantante.

“Interrumpimos nuestra programación para informar sobre un acontecimiento extraordinario, en las últimas horas, se han detectado señales inexplicables y actividad inusual que apuntan a un posible contacto extraterrestre”, comienza el mensaje compartido por Maussan.

“Fuentes cercanas a la investigación señalan que este fenómeno podría estar relacionado con un evento que ocurrirá muy pronto y que reunirá a seres de distintas Galaxias. Hay un nombre que se repite en todas las señales recibidas: ‘Beliween’”, concluyó el ufólogo mexicano.

¿Cuándo y dónde será el Beliween 2026?

Hasta el momento, la fecha y la sede de Beliween 2026 no se han confirmado públicamente; sin embargo, las ediciones anteriores ofrecen una posible referencia, pues tanto en la edición de 2024 como en la de 2025, la fiesta se celebró el 30 de octubre, por lo que Belinda podría repetir la fórmula.

En cuanto a el lugar, Belinda había compartido imágenes de los preparativos de la fiesta en El Castillo del Terror, lugar donde se celebró la edición de 2025, aunque no se ha confirmado de manera oficial.

¿Quiénes serán los invitados en el Beliween 2026?

La lista de invitados se ha convertido en otro de los secretos que rodea la fiesta de disfraces; sin embargo, Belinda reúne a personalidades del entretenimiento, cantantes, actores e influencers.

En la edición de 2025, Belinda recibió a figuras como Aislinn Derbez, Karol Sevilla, Erik Rubín, Mía Rubín, Tarik Othón y Majo Aguilar, quienes lucieron disfraces impactantes.

¿De qué se disfrazará Belinda en el Beliween 2026?

Si hay una expectativa del Beliween, es la transformación de su anfitriona, por lo que Belinda suele apostar por maquillajes elaborados, prótesis y vestuarios inspirados en personajes de terror y de la cultura pop.

Y aunque aún no se sabe cuál será el disfraz de Belinda para Beliwee 2026, por la temática que ha sido anunciada, se espera que la cantante sorprenda con un disfraz alienígena, llegado desde otro planeta.

En la edición de 2025 se convirtió en Greta, la versión femenina de los Gremlins 2, mientras que en la edición de 2024, aportó por una novia vampira.