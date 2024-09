Victoria Ruffo rompió el silencio y reveló por qué no participará en “De Viaje con Los Derbez": esto dijo

Victoria Ruffo, la reina de las telenovelas, decidió hablar abiertamente sobre los rumores que mencionan su posible participación en el reality show “De Viaje con Los Derbez”.

Ruffo aclaró las razones por las cuales cree que no será parte de esta aventura televisiva junto a su expareja, Eugenio Derbez, y su familia.

¿Por qué Victoria Ruffo considera que no encajaría en “De viaje con los Derbez”?

A pesar de que su relación con Eugenio Derbez ha mejorado significativamente tras el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez, Victoria expresó que las diferencias en sus personalidades harían difícil su participación en el programa.

“Yo sí, yo sí me iría, pero creo que ellos no me aguantarían”, comentó con sinceridad, para después añadir que “mi forma de ser no va con la de ellos”, dijo durante una entrevista para el programa “Despierta América”.

La actriz también bromeó sobre cómo sería la convivencia con su hijo José Eduardo en el contexto del reality show, donde sugirió que podrían causar mucho alboroto juntos.

Sin embargo, destacó que su relación con los Derbez, más allá de las cámaras, es cordial y se mantiene principalmente por el bienestar de su nieta.

¿Cuáles son las condiciones que Victoria Ruffo pide para participar en “De viaje con los Derbez”?

Además, Victoria tocó el tema del pago, un aspecto que, según ella, también complica las posibilidades de su incorporación al show.

En tono de broma, pero con un fondo de verdad, señaló que si participase, la serie tendría que titularse “Un viaje con la Ruffo”, al insinuar que las condiciones económicas y de participación tendrían que ser considerablemente diferentes a las actuales.

Algunas versiones periodísticas especularon con una supuesta lista de condiciones que la actriz habría pedido para participar en el reality show, sin embargo, dicha información es solo un rumor.

¿Cuáles son las principales telenovelas de Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo posee una carrera larga y destacada en la televisión mexicana, en la cual ha protagonizado numerosas telenovelas que se convirtieron en clásicos. Algunas de sus principales telenovelas:



“Simplemente María” (1989-1990)

“La fiera” (1983-1984)

“Victoria” (1987-1988)

“Vivir un poco”

“Corona de lágrimas” (2012-2013)

“La madrastra” (2005)

“En nombre del amor” (2008-2009)

Estas telenovelas son solo algunas de las muchas en las que Victoria Ruffo demuestra su talento y versatilidad, que la consolidan como una de las actrices más queridas y respetadas en el mundo de las telenovelas mexicanas.

Es así que Victoria Ruffo dejó claro que, aunque la idea de viajar con los Derbez puede ser entretenida y su relación con Eugenio ha mejorado, existen varios factores personales y profesionales que hacen improbable su participación en el reality. Con su característico sentido del humor, Ruffo sigue siendo una figura emblemática en el mundo del entretenimiento mexicano, que mantiene su dignidad y profesionalismo ante todo.