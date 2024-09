¿Habrá nueva temporada? El día que Victoria Ruffo reveló sus condiciones para salir en “De viaje con los Derbez”

Tras años de disputas mediáticas y una reconciliación familiar propiciada por el nacimiento de su nieta Tessa, Victoria Ruffo podría unirse al popular reality show “De viaje con los Derbez”.

Esta decisión marcaría un nuevo capítulo en la relación entre la actriz y su expareja, el comediante Eugenio Derbez, quien extendió la invitación para participar en este proyecto familiar que capta la atención del público por su autenticidad y humor.

¿Victoria Ruffo estará en “De viaje con los Derbez”? ¿Habrá nueva temporada?

Sobre la posible participación de la “reina de las telenovelas” en el reality show de la familia Derbez, lo primero que hay que señalar es que por el momento no se tiene confirmada la fecha del estreno de una nueva temporada.

Los fanáticos esperan con ansias la quinta entrega de “De viaje con los Derbez”, sin embargo hasta el momento ni Eugenio ni Alessandra Rosaldo han informado al respecto.

Por su parte, Victoria Ruffo ya mencionó una vez cuál será su respuesta en caso de ser invitada a participar en este reality show. La actriz de “Simplemente María” dijo que sí está dispuesta a unirse al elenco, pero dejó muy en claro cuáles son las condiciones que pone para incorporarse.

“Pero no paga (Eugenio Derbez) es bien codo. Hay niveles, o sea mi primer crédito es mi primer crédito y que pague bien porque ya tiene con qué pagar y que no sea codo. Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, sí voy”, bromeó la actriz con algunos reporteros en enero pasado.

¿Cuándo se estrenó “De viaje con los Derbez y cuántas temporadas son?

Este reality show vio la luz el 18 de octubre de 2019 en la plataforma de Amazon Prime Video. El estreno fue a nivel mundial. A la fecha, se han realizado cuatro temporadas; los fanáticos esperan la confirmación de la siguiente, donde se prevé se revelen más detalles sobre el nacimiento de Tessa.

Actualmente, los capítulos de estas aventuras se pueden seguir también en Vix.

¿Qué esperar de “De viaje con los Derbez” si Victoria Ruffo participa?

Aunque por el momento es solo una hipótesis, la posible inclusión de Victoria en “De viaje con los Derbez” genera un gran interés por parte del público y los medios.

De confirmarse la información, la dinámica entre Victoria y Eugenio, junto con el resto de la familia Derbez, podría ser un atractivo central de la próxima temporada.

La posibilidad de que se una al elenco para la sexta temporada está aún en el aire, pero la expectativa es alta tanto para los fans como para los productores del show.