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Jesse y Joy se separan: qué pasó entre los hermanos y qué pasará con el dúo mexicano

Después de más de dos décadas compartiendo escenarios y cosechando éxitos, Jesse y Joy Huerta atraviesan una nueva etapa que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Octubre 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jesse Huerta anuncia una pausa indefinida de Jesse & Joy para enfocarse en su salud mental y familia

Jesse Huerta anuncia una pausa indefinida de Jesse & Joy para enfocarse en su salud mental y familia

Getty Images

El pasado septiembre de 2026, Jesse Huerta anunció que se tomaría una pausa del proyecto musical que comparte con su hermana, Joy, una decisión que abrió interrogantes sobre el futuro del dúo mexicano y despertó rumores sobre una posible ruptura familiar.

Aunque el cantante atribuyó su decisión a motivos personales y a la necesidad de cuidar su bienestar físico y emocional, las declaraciones posteriores de Joy dejaron ver que el anuncio también fue inesperado para ella.

Desde entonces, las dudas sobre lo que ocurrió entre ambos y el destino de Jesse & Joy han marcado la conversación alrededor de uno de los proyectos más reconocidos del pop en español.

Te podría interesar: ¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que apoya sus nuevos proyectos sin Joy?

¿Por qué se separó Jesse & Joy?

El 15 de septiembre de 2026, Jesse Huerta comunicó a través de sus redes sociales que necesitaba hacer una pausa en su carrera junto a su hermana, porque quería dedicar más tiempo a su familia, recuperar su tranquilidad y encontrar un ritmo de vida que le permitiera atender sus necesidades personales.

En una entrevista posterior con N+, publicada el 21 de octubre, Jesse profundizó en sus motivos y recordó que años atrás había atravesado una crisis nerviosa, y explicó que la exigencia de su carrera y su deseo de darlo todo en cada proyecto lo llevaron a replantearse sus prioridades.

El cantante también aclaró que su intención no es abandonar la música, sino tomarse un respiro para estar más presente con su familia y explorar otras inquietudes creativas.

Sin embargo, la noticia generó controversia porque, poco después de anunciar su salida temporal del dúo, Jesse presentó Jesse and The Supernovas, un proyecto musical propio que, según afirmó, llevaba tiempo preparando.

Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación

Jesse y Joy se separan: qué pasó entre los hermanos y qué pasará con el dúo mexicano

Getty Images

¿Qué pasó entre Jesse & Joy?

La incertidumbre aumentó cuando Joy Huerta habló sobre la decisión de su hermano durante una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, donde visiblemente emocionada, la cantante reveló que se había enterado del anuncio apenas 20 minutos antes de que se hiciera público.

Joy admitió que aún estaba asimilando la decisión de Jesse y, aunque respetaba sus motivos, aclaró que no podía hablar por él, unas declaraciones que desataron rumores sobre un posible distanciamiento entre los hermanos.

Joy huerta responde sobre la polémica de su cuñada

A esto se sumaron publicaciones de Mónica León, esposa de Jesse, sobre los límites, el amor y la verdad, que algunos usuarios interpretaron como indirectas relacionadas con la situación familiar.

Durante una entrevista, Joy evitó responsabilizar a su cuñada de las decisiones de su hermano, y dijo: “Ella es dueña de sus palabras y yo le deseo todo el bien. Yo la amo, a mi familia la amo, les deseo lo mejor”, expresó la intérprete.

¿Cómo es la relación de Jesse & Joy tras anunciar su separación?

¿Cómo es la relación de Jesse & Joy tras anunciar su separación?

Medios y Media/Getty Images

¿Cómo era la relación de Jesse & Joy?

Durante años, los hermanos describieron su vínculo como una combinación de hermandad, amistad y sociedad profesional, Jesse incluso explicó que trabajar juntos durante tanto tiempo era una elección que renovaban día con día, pese a que combinar la familia con los negocios podía resultar complejo.

No obstante, su historia también ha tenido momentos difíciles, en el documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, estrenado en 2025, ambos abordaron conflictos personales y profesionales que llegaron a poner en riesgo la continuidad del dúo.

Ahora, pese a los cambios profesionales, Joy aseguró que el cariño entre ambos permanece: “El amor jamás se va a acabar. La hermandad va a continuar, es una historia de una vida; simplemente estamos ahora haciendo nuestros procesos”.

Sin embargo, sí confesó que atraviesan por una etapa de distanciamiento: “Obviamente hay ahorita muchos procesos que estamos viviendo, ha habido muy poca comunicación, tenemos cada quien que vive nuestro proceso, hay muchísimos cambios, hay mucho trabajo de por medio porque no estaba esto planeado”.

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy en diciembre?

Aunque Jesse anunció que se apartará del proyecto, Joy confirmó que continuará con los compromisos musicales de Jesse & Joy y que no pretende reemplazar a su hermano.

La cantante dejó claro que Jesse es irremplazable y que seguir adelante representa una manera de honrar la historia que construyeron juntos, así como el trabajo de su equipo y el cariño de sus seguidores.

De acuerdo con los anuncios realizados por los artistas, Jesse se comprometió a cumplir con los conciertos previamente acordados hasta el 5 de diciembre de 2026, aunque no participará en la presentación programada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, titulada ¿Con quién se queda el reno?

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy en diciembre?

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy en diciembre?

Medios y Media/Getty Images

Todo sobre su despedida en el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El miércoles 21 de octubre, los hermanos subieron juntos al escenario como parte de El Despecho Tour, en una presentación que adquirió un significado especial ante la próxima pausa musical de Jesse y las dudas sobre el futuro del dúo.

Durante cerca de dos horas, Jesse y Joy interpretaron temas que han marcado distintas etapas de su carrera, entre ellos ¡Corre!, Dueles, La de la mala suerte, ¿Con quién se queda el perro? y Espacio sideral.

Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó al cierre del show, cuando Jesse y Joy levantaron juntos una bandera de México y alzaron los brazos frente a los asistentes, y después, Jesse se acercó a su hermana, la abrazó, le dio un beso en la cabeza y le susurró algo al oído.

Joy, quien permanecía envuelta en la bandera, no correspondió visiblemente al abrazo. En cambio, mantuvo la mirada hacia el público y lanzó besos a los asistentes.

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