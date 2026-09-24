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Jesse Huerta
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Mónica León, esposa de Jesse Huerta, ha generado polémica entre los fans de Jesse & Joy luego de expresar públicamente su apoyo a la nueva etapa musical de su esposo.
Septiembre 24, 2026
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Melisa Velázquez