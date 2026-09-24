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Jesse Huerta

Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy

¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta?
Entretenimiento
¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que apoya sus nuevos proyectos sin Joy?
Mónica León, esposa de Jesse Huerta, ha generado polémica entre los fans de Jesse & Joy luego de expresar públicamente su apoyo a la nueva etapa musical de su esposo.
Septiembre 24, 2026
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Melisa Velázquez