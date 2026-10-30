¡Fantasmas de la realeza! ¿Cuáles son los castillos y palacios del Reino Unido que están embrujados?

Los castillos, palacios y residencias de la familia real británica son mucho más que imponentes construcciones históricas: funcionan como hogares y centros de trabajo para los miembros de la realeza y su personal; sin embargo, entre sus antiguos muros también se esconden leyendas inquietantes, pues se dice que algunos de sus habitantes no están precisamente vivos.

Con tantos años de historia, no es de extrañar que, entre sus leyendas más inquietantes, figuren las supuestas apariciones de antiguos monarcas que, tras finales trágicos, parecen negarse a abandonar sus antiguos hogares.

Se dice que sus espíritus todavía recorren los pasillos del Castillo de Windsor, el Palacio de Buckingham y Hampton Court, entre otras históricas residencias.

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Si eres amante de la historia, los misterios y las historias sobrenaturales, descubre cuáles son algunos de los castillos y palacios del Reino Unido considerados entre los más embrujados.

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Castillo de Windsor

De acuerdo con las leyendas, la residencia está habitada por varios fantasmas, entre ellos los de Enrique VIII y Jorge III, además de un joven guardia granadero que habría acabado con su vida en la Larga Caminata.

Sin embargo, una de las presencias más curiosas sería especialmente familiar para el rey Carlos III: la de su abuela, la reina Isabel, conocida como la Reina Madre, cuyo espíritu supuestamente pasea por la biblioteca haciendo sonar sus tacones.

Castillo de Windsor Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images

Palacio de Buckingham

Se dice que entre sus jardines y pasillos deambula el espíritu de un monje encadenado, cuya presencia estaría relacionada con el antiguo monasterio que alguna vez ocupó el lugar.

Otra aparición estaría vinculada con el mayor John Gwynne, secretario privado del rey Eduardo VII, quien murió en el palacio tras dispararse después de su divorcio. Según los relatos, su fantasma también permanece ligado a esta histórica residencia.

Palacio de Buckingham Getty Images

Castillo de Balmoral

Una de las historias de fantasmas más populares del castillo de Balmoral en Escocia, donde la familia real tradicionalmente pasa los meses de verano, es la de John Brown, sirviente y amigo de la reina Victoria. Algunas historias cuentan que se enamoraron.... Quizá por eso todavía se le ve en el pasillo con su falda escocesa.

Castillo de Balmoral Getty Images

Palacio de Hampton Court

El Palacio de Hampton Court es protagonista de leyendas sobre varios fantasmas, entre ellos los de dos esposas de Enrique VIII. Se dice que el espíritu de Jane Seymour, quien murió allí días después de dar a luz, aparece como una figura pálida en las escaleras que conducen a sus antiguos aposentos.

También se cuenta que Catalina Howard, ejecutada por orden del rey en 1542, recorre una galería gritando y pidiendo clemencia, como habría hecho el día de su arresto.

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Palacio Hampton Court Kenneth Rittener/Getty Images

Palacio de Kensington

Con siglos de historia como residencia real, el Palacio de Kensington también está rodeado de leyendas fantasmales, y entre sus supuestos habitantes figuran Pedro el Niño Salvaje, la princesa Sofía y la reina María II.

También se dice que el espíritu del rey Jorge II recorre sus habitaciones, repitiendo las últimas palabras que habría pronunciado antes de morir en 1760 mientras esperaba noticias de sus tropas: “¿Por qué no vienen?”.

Palacio de Kensington Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Torre de Londres

Aunque no es una residencia real, la Torre de Londres ha sido escenario de algunas de las ejecuciones más trágicas de la monarquía británica. Su fantasma más famoso sería el de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, quien fue decapitada en 1536 en Tower Green. Según la leyenda, su espíritu todavía ronda el lugar donde perdió la vida.

Torre de Londres Paul Harding - UEFA/UEFA via Getty Images

Anmer Hall

La casa de campo de Kate Middleton y el príncipe William en Norfolk, Anmer Hall, tendría un antiguo habitante sobrenatural. Se trata de Henry Walpole, cuya familia fue propietaria de la finca y quien fue torturado y ejecutado en la Torre de Londres por profesar la fe católica, y se dice que su espíritu regresó a la propiedad y todavía deambula por sus terrenos.