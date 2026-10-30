Revista
Síguenos en:
Realeza

¡Fantasmas de la realeza! ¿Cuáles son los castillos y palacios del Reino Unido que están embrujados?

Con siglos de historia entre sus muros, no es de extrañar que los castillos y palacios reales también guarden algunos fantasmas fascinantes.

Octubre 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Getty Images

Los castillos, palacios y residencias de la familia real británica son mucho más que imponentes construcciones históricas: funcionan como hogares y centros de trabajo para los miembros de la realeza y su personal; sin embargo, entre sus antiguos muros también se esconden leyendas inquietantes, pues se dice que algunos de sus habitantes no están precisamente vivos.

Con tantos años de historia, no es de extrañar que, entre sus leyendas más inquietantes, figuren las supuestas apariciones de antiguos monarcas que, tras finales trágicos, parecen negarse a abandonar sus antiguos hogares.

Se dice que sus espíritus todavía recorren los pasillos del Castillo de Windsor, el Palacio de Buckingham y Hampton Court, entre otras históricas residencias.

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Si eres amante de la historia, los misterios y las historias sobrenaturales, descubre cuáles son algunos de los castillos y palacios del Reino Unido considerados entre los más embrujados.

Te podría interesar: El castillo escocés que sobrevivió asesinatos, guerras e incendios, ¿cómo visitarlo?

Castillo de Windsor

De acuerdo con las leyendas, la residencia está habitada por varios fantasmas, entre ellos los de Enrique VIII y Jorge III, además de un joven guardia granadero que habría acabado con su vida en la Larga Caminata.

Sin embargo, una de las presencias más curiosas sería especialmente familiar para el rey Carlos III: la de su abuela, la reina Isabel, conocida como la Reina Madre, cuyo espíritu supuestamente pasea por la biblioteca haciendo sonar sus tacones.

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Castillo de Windsor

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images

Palacio de Buckingham

Se dice que entre sus jardines y pasillos deambula el espíritu de un monje encadenado, cuya presencia estaría relacionada con el antiguo monasterio que alguna vez ocupó el lugar.

Otra aparición estaría vinculada con el mayor John Gwynne, secretario privado del rey Eduardo VII, quien murió en el palacio tras dispararse después de su divorcio. Según los relatos, su fantasma también permanece ligado a esta histórica residencia.

La vida trabajadores palacio Buckingham

Palacio de Buckingham

Getty Images

Castillo de Balmoral

Una de las historias de fantasmas más populares del castillo de Balmoral en Escocia, donde la familia real tradicionalmente pasa los meses de verano, es la de John Brown, sirviente y amigo de la reina Victoria. Algunas historias cuentan que se enamoraron.... Quizá por eso todavía se le ve en el pasillo con su falda escocesa.

Balmoral Datos importantes álbum familiar

Castillo de Balmoral

Getty Images

Palacio de Hampton Court

El Palacio de Hampton Court es protagonista de leyendas sobre varios fantasmas, entre ellos los de dos esposas de Enrique VIII. Se dice que el espíritu de Jane Seymour, quien murió allí días después de dar a luz, aparece como una figura pálida en las escaleras que conducen a sus antiguos aposentos.

También se cuenta que Catalina Howard, ejecutada por orden del rey en 1542, recorre una galería gritando y pidiendo clemencia, como habría hecho el día de su arresto.

Te podría interesar: Los castillos más elegantes de Alemania: historia, arquitectura y realeza

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Palacio Hampton Court

Kenneth Rittener/Getty Images

Palacio de Kensington

Con siglos de historia como residencia real, el Palacio de Kensington también está rodeado de leyendas fantasmales, y entre sus supuestos habitantes figuran Pedro el Niño Salvaje, la princesa Sofía y la reina María II.

También se dice que el espíritu del rey Jorge II recorre sus habitaciones, repitiendo las últimas palabras que habría pronunciado antes de morir en 1760 mientras esperaba noticias de sus tropas: “¿Por qué no vienen?”.

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Palacio de Kensington

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Torre de Londres

Aunque no es una residencia real, la Torre de Londres ha sido escenario de algunas de las ejecuciones más trágicas de la monarquía británica. Su fantasma más famoso sería el de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, quien fue decapitada en 1536 en Tower Green. Según la leyenda, su espíritu todavía ronda el lugar donde perdió la vida.

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Torre de Londres

Paul Harding - UEFA/UEFA via Getty Images

Anmer Hall

La casa de campo de Kate Middleton y el príncipe William en Norfolk, Anmer Hall, tendría un antiguo habitante sobrenatural. Se trata de Henry Walpole, cuya familia fue propietaria de la finca y quien fue torturado y ejecutado en la Torre de Londres por profesar la fe católica, y se dice que su espíritu regresó a la propiedad y todavía deambula por sus terrenos.

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados

Anmer Hall

Max Mumby/Indigo/Getty Images

No te pierdas
holandesa
Realeza
Familia real holandesa reunidos en una postal veraniega
Julio 20, 2019
 · 
Caras
reyes de holanda
Realeza
Familia real holandesa estará en funeral del padre de la reina Máxima
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón

Castillos embrujados
Melisa Velázquez
Relacionadas
principe-andres-renuncia-a-sus-titulos.jpg
Realeza
El expríncipe Andrés enfrenta nuevas investigaciones mientras Sarah Ferguson reaparece
Octubre 30, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Rey Carlos en Bahamas
Realeza
El rey Carlos III rompe el protocolo y se une a un desfile popular en Bahamas
Octubre 29, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Reyes Felipe y Letizia
Realeza
Felipe y Letizia envían un mensaje tras el grave accidente ferroviario en Toledo
Octubre 28, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Alberto deMónaco y Antoine de Massy
Realeza
¿Quién era Antoine de Massy, el familiar de Alberto II de Mónaco que murió a los 29 años?
Octubre 27, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
príncipe harry start-up
Realeza
El príncipe Harry revela por qué él y Meghan Markle regresaron al Reino Unido con sus hijos
Después de seis años en Estados Unidos, los duques de Sussex volvieron a instalarse en territorio británico. En una nueva entrevista, Harry explicó qué motivó la decisión y por qué la educación de Archie y Lilibet fue determinante.
Octubre 21, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia?
Realeza
La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia?
La princesa de Asturias sorprendió en los Premios Princesa de Asturias 2026 al recuperar una joya familiar con más de seis décadas de historia, vinculada a la boda de sus abuelos y a tres generaciones de mujeres de la realeza.
Octubre 23, 2026
 · 
Tania Franco
Meghan, Harry y Lilibet
Realeza
La princesa Lilibet reaparece en video y su tierno tono de voz enamora a las redes
Un emotivo clip compartido por la duquesa de Sussex deja al descubierto un vistazo inédito a la intimidad familiar en Montecito y al adorable estilo de la pequeña Lilibet Diana haciendo mermelada.
Octubre 07, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Príncipe William
Realeza
El príncipe William revela que no quería ser rey y sorprende al decir qué quería ser antes de su destino real
El príncipe William habló de sus aspiraciones juveniles en televisión y recordó que imaginaba una vida muy distinta a la que tiene hoy.
Octubre 26, 2026
 · 
Marjorie Daphnis