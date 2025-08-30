El castillo escocés que sobrevivió asesinatos, guerras e incendios, ¿cómo visitarlo?

Si sueñas con recorrer un castillo de cuento en Escocia, Dunrobin Castle es una parada obligada. Con 189 habitaciones, es el castillo habitado más al norte del país y ha sido testigo de asesinatos, guerras e incendios a lo largo de más de 700 años. Hoy, convertido en una joya patrimonial abierta al público, ofrece a los visitantes una experiencia única que combina historia, arquitectura y paisajes inolvidables.

¿Dónde está Dunrobin Castle?

Dunrobin Castle se encuentra en Golspie, en las Tierras Altas del Norte de Escocia, a unas dos horas y media en coche desde Inverness. Su ubicación frente al Mar del Norte y rodeado de jardines victorianos lo convierte en una de las postales más impresionantes de Escocia.

Qué ver durante tu visita

El interior del castillo: Podrás recorrer sus salones, habitaciones y la biblioteca, decorados con un estilo que mezcla lujo victoriano y tradición escocesa.

Los jardines franceses: Inspirados en Versalles, son uno de los mayores atractivos de Dunrobin, perfectos para pasear y tomar fotografías.

Exhibiciones históricas: El castillo alberga colecciones de arte, armaduras y objetos que narran siglos de historia noble y militar.

Espectáculos de cetrería: En temporada, los visitantes disfrutan de impresionantes demostraciones con aves rapaces en los jardines.

DEA / S. VANNINI/De Agostini via Getty Images

Aunque hoy se recorre como museo, Dunrobin Castle estuvo habitado durante siglos por los condes y duques de Sutherland. Desde su papel en los matrimonios reales de la Edad Media hasta su uso como hospital naval en la Primera Guerra Mundial, cada rincón cuenta una historia.

Horarios y acceso

Dunrobin Castle está abierto al público entre abril y octubre (con horarios que suelen ser de 10:00 a 17:00). Los boletos se pueden adquirir en taquilla o en línea, e incluyen acceso tanto al interior como a los jardines y espectáculos.

DEA / S. VANNINI/De Agostini via Getty Images

Visitar Dunrobin Castle es mucho más que conocer un castillo: es sumergirse en siglos de historia escocesa, descubrir un legado arquitectónico único y disfrutar de paisajes que parecen sacados de un cuento. Si viajas a Escocia, este destino es una experiencia imperdible para quienes buscan cultura, naturaleza y belleza en un mismo lugar.