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Castillos embrujados

Castillos y palacios embrujados del Reino Unido y sus fantasmas reales

Castillos y palacios de la familia real británica que están embrujados
Realeza
¡Fantasmas de la realeza! ¿Cuáles son los castillos y palacios del Reino Unido que están embrujados?
Con siglos de historia entre sus muros, no es de extrañar que los castillos y palacios reales también guarden algunos fantasmas fascinantes.
Octubre 30, 2026
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Melisa Velázquez