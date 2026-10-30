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Castillos embrujados
Castillos y palacios embrujados del Reino Unido y sus fantasmas reales
Realeza
¡Fantasmas de la realeza! ¿Cuáles son los castillos y palacios del Reino Unido que están embrujados?
Con siglos de historia entre sus muros, no es de extrañar que los castillos y palacios reales también guarden algunos fantasmas fascinantes.
Octubre 30, 2026
·
Melisa Velázquez