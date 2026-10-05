Verity, el thriller psicológico protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, llegó a los cines el 2 de octubre de 2026 con uno de los desenlaces más inquietantes del año. Basada en la novela homónima de Colleen Hoover, publicada originalmente en 2018, la película presenta dos versiones contradictorias de una tragedia familiar y deja que el público decida cuál creer.

El final explicado de Verity: ¿qué fue real? Esto dice el libro Taylor Hill/FilmMagic

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¿De qué trata Verity?

La historia sigue a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora que acepta terminar la exitosa serie de novelas de Verity Crawford (Anne Hathaway), una autora que aparentemente quedó inmovilizada después de sufrir un grave accidente automovilístico.

Para completar el trabajo, Lowen se muda temporalmente a la casa de los Crawford, donde conoce a Jeremy (Josh Hartnett), el esposo de Verity, y a su hijo Crew. Sin embargo, mientras revisa los documentos de la escritora, encuentra un perturbador manuscrito autobiográfico que contiene supuestas confesiones sobre su matrimonio, su rechazo a la maternidad y la muerte de su hija Harper.

A medida que Lowen se involucra sentimentalmente con Jeremy, comienza a sospechar que Verity no está tan incapacitada como aparenta.

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El final explicado de Verity: ¿realmente estaba inmovilizada?

Una de las grandes revelaciones de la película es que Verity fingió su estado durante buena parte de la historia. Lowen comienza a sospecharlo después de presenciar comportamientos inexplicables y descubrir que la escritora puede comunicarse en secreto con su hijo.

Jeremy termina asesinando a Verity con la ayuda de Lowen, y ambos se deshacen del cuerpo en el lago para encubrir el crimen. Sin embargo, cuando parece que el misterio está resuelto, una última revelación cambia por completo la interpretación de la historia.

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¿Verity asesinó a su hija? La primera versión del manuscrito

En el manuscrito titulado So Be It, Verity describe su obsesión por Jeremy y los celos que comenzó a sentir cuando sus hijos se convirtieron en el centro de atención de su esposo. Según este relato, la escritora nunca deseó realmente ser madre y llegó a desarrollar un profundo resentimiento hacia Harper.

La confesión más perturbadora describe cómo habría volcado deliberadamente una canoa mientras estaba en el lago con sus hijos, provocando que Harper muriera ahogada. De ser cierta, esta versión confirmaría que Verity era responsable del asesinato de su hija y que su aparente incapacidad formaba parte de un elaborado engaño.

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Las cartas ocultas: la segunda versión que cambia todo

Meses después de la muerte de Verity, Lowen, quien ahora está embarazada de Jeremy, encuentra una carta escondida debajo de una tabla del suelo de la habitación de la escritora. En ella, Verity asegura que su manuscrito nunca fue una autobiografía real, sino un ejercicio literario conocido como antagonistic journaling, que consistía en escribir sobre su propia vida desde la perspectiva de una villana.

Según esta explicación, Verity amaba a sus hijos y Harper murió accidentalmente. Sin embargo, cuando Jeremy encontró el manuscrito, creyó que su esposa había confesado el asesinato de su hija y decidió vengarse.

Verity asegura que su esposo la drogó y provocó el accidente automovilístico en el que supuestamente había quedado incapacitada. Después de sobrevivir, fingió no poder moverse ni comunicarse porque temía que Jeremy intentara asesinarla nuevamente.

La escritora también explica que planeaba escapar de la casa junto con Crew, el único que conocía su verdadero estado. Esta segunda versión convierte a Jeremy, quien hasta entonces parecía un padre devastado por la muerte de su hija, en un posible asesino que ya había intentado acabar con la vida de su esposa.

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¿Qué fue real en Verity? Esto dice el libro

La película confirma que Verity fingió estar inmovilizada y que Jeremy terminó asesinándola con la complicidad de Lowen. Sin embargo, nunca demuestra cuál de los dos relatos sobre la muerte de Harper es verdadero. En la novela, Jeremy y Lowen encubren el asesinato de Verity haciéndolo pasar por una muerte mientras dormía. En la película, trasladan su cuerpo al lago para simular un accidente.

Sin embargo, tanto el libro como la adaptación conservan la misma incertidumbre: ninguna de las dos versiones escritas por Verity puede comprobarse definitivamente.