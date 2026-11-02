Sasha Sokol y Alejandro Soberón, juntos en el Gran Premio de México 2026

Encuentros inesperados marcaron el Gran Premio de México 2026, hubo una pareja que no pasó inadvertida: Sasha Sokol y Alejandro Soberón.

La cantante y el empresario disfrutaron juntos de la máxima fiesta del automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde fueron fotografiados por CARAS México. Acostumbrados a mantener su historia de amor lejos de la exposición mediática, ambos protagonizaron uno de los momentos más destacados entre las personalidades que se dieron cita en la Fórmula 1.

Su presencia también tuvo un significado especial por el vínculo de Alejandro Soberón con el automovilismo, pues ha sido una de las figuras empresariales fundamentales para la realización del Gran Premio de México.

Sasha Sokol y Alejandro Soberón: una historia de amor lejos de los reflectores

Aunque sus nombres son ampliamente conocidos, Sasha Sokol y Alejandro Soberón han encontrado en la privacidad una manera de vivir su relación.

La intérprete, que alcanzó la fama como integrante de Timbiriche y posteriormente consolidó su carrera como solista, ha preferido mantener los detalles de su vida sentimental fuera de la conversación pública.

Alejandro Soberón y Sasha Sokol han mantenido su relación de manera discreta y sólida a lo largo de los años CARAS

Por su parte, Soberón ha construido una destacada trayectoria empresarial vinculada al entretenimiento y los grandes espectáculos en México.

A lo largo de más de una década de relación, la pareja ha hecho contadas apariciones públicas, por lo que verlos compartir una jornada durante el Gran Premio de México se convirtió en uno de los encuentros más interesantes del fin de semana.

¿Quién es Alejandro Soberón, la pareja de Sasha Sokol?

Alejandro Soberón Kuri es un empresario mexicano y una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento en el país.

Es fundador de OCESA y presidente del Consejo de Administración de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), compañía que ha participado en la organización de algunos de los espectáculos y acontecimientos más importantes de México.

Su nombre también está estrechamente relacionado con la Fórmula 1, pues ha sido uno de los principales impulsores del Gran Premio de México desde su regreso al calendario del campeonato mundial en 2015.

Su participación en la industria ha contribuido a posicionar a la Ciudad de México como un destino relevante para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento a nivel internacional.

Sasha Sokol y Alejandro Soberón disfrutan de la Fórmula 1 en México

Más allá de la competencia en la pista, el Gran Premio de México se ha consolidado como un acontecimiento que reúne a personalidades de diferentes ámbitos, desde el espectáculo y la moda hasta el mundo empresarial.

En esta edición, Sasha Sokol y Alejandro Soberón formaron parte de los invitados que disfrutaron de la experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Su aparición conjunta ofreció una nueva mirada a una relación que, pese a la notoriedad de sus protagonistas, ha encontrado la manera de mantenerse alejada de los reflectores.

Y es que, entre tantas personalidades reunidas para celebrar la Fórmula 1, la pareja demostró que no hace falta buscar protagonismo para convertirse en uno de los encuentros más comentados del evento.