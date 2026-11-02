Los mejores looks del Gran Premio de México 2026: así se vivió la moda en el paddock de la Fórmula 1

Los asistentes del Gran Premio de México 2026 tienen su propia propuesta de moda, pues lejos de los códigos tradicionales de una alfombra roja, el paddock se ha convertido en un escenario donde el lujo convive con las tendencias urbanas, las referencias deportivas y ese estilo desenfadado que parece no requerir demasiado esfuerzo.

Durante el Gran Premio de México 2026, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, celebridades, socialités e invitados especiales encontraron en la moda otra forma de disfrutar uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo.

Desde prendas de piel hasta conjuntos coordinados, los asistentes demostraron que el estilo

también puede competir por el protagonismo fuera de la pista.

Los mejores looks del Gran Premio de México 2026

Gil Mora y Kamila Mora

La mezclilla continúa demostrando su versatilidad. Kamila Mora optó por una chamarra de denim de corte amplio, combinada con pantalones del mismo material, una gorra deportiva y tenis en tono vino, dio como resultado un conjunto relajado que recupera una de las combinaciones más reconocibles de la moda contemporánea. Por su lado Gil usó un pantalón de mezclilla negro y una playera blanca, dos tonos muy casuales.

Hilde Lozano

Ale Capetillo

La hija de Biby Gaytán recuperó la estética universitaria con una chamarra varsity en tono borgoña, combinada con una falda beige de volumen estructurado y zapatos blancos de punta. Una propuesta que juega con el contraste entre lo deportivo y lo femenino, sin perder sofisticación.

Hilde Lozano

Emmanuel

El color también tuvo su momento. El cantante mexicano eligió una combinación de prendas en azul intenso, acompañada de un cárdigan estampado y pantalones de corte acampanado, demostró que un estilismo masculino puede destacar a través de una paleta cromática bien definida.

Hilde Lozano

Carlos Slim Domit y María Elena Torruco

Los tonos profundos fueron protagonistas de uno de los conjuntos más interesantes de la jornada. María Elena Torruco decidió llevar un top lencero color vino, pantalones de efecto piel a juego y botas beige crearon un contraste de materiales que aportó personalidad y un aire contemporáneo.

Hilde Lozano

Martha Debayle y Juan Garibay

La empresaria llevó un conjunto strapless en tono crema, acompañado de pantalones amplios y un bolso acolchado azul verdoso, apostó por una silueta limpia y estructurada. Una interpretación elegante del estilo de día, ideal para quienes prefieren los cortes definidos y los accesorios protagonistas.

Hilde Lozano

Aislinn Derbez

La actriz lució una camiseta gráfica de inspiración automovilística, shorts negros y botas altas dieron forma a una propuesta que combina elementos deportivos con una actitud más atrevida. Los lentes de sol de gran tamaño terminaron de definir el conjunto.

Hilde Lozano

Sasha Sokol y Alejandro Soberón

Los conjuntos de sastrería también encontraron su lugar entre las propuestas del fin de semana. Sasha llevó un estilismo que enamoró: un traje blanco de líneas relajadas, acompañado de lentes oscuros y accesorios discretos, fue una muestra de cómo la elegancia clásica puede adaptarse a un ambiente deportivo.

Hilde Lozano

Victoria Justice

La cantante estadounidense llegó al Gran Premio de México con una chamarra de piel negra, minifalda a juego y botas altas de punta crearon uno de los estilismos más contundentes de la selección. La gorra verde aportó un contraste inesperado, mientras que el bolso pequeño y los lentes oscuros reforzaron su inspiración urbana.

Hilde Lozano

Ludwika Paleta

No todo fueron prendas deportivas. La actriz nos soprendió con un sombrero de ala ancha, una blusa de textura ligera, pantalones de mezclilla y un bolso metálico con detalles trenzados llevaron una estética bohemia. Una propuesta donde los accesorios marcaron la diferencia.

Hilde Lozano

Diego Klein y Yare Santana

Los actores optaron por los tonos beige, gris y blanco fueron la base de dos estilismos que encontraron un equilibrio entre comodidad y elegancia. Las prendas de inspiración deportiva, los cortes relajados y los accesorios en colores cálidos dieron como resultado una combinación armoniosa.

Hilde Lozano

Renata Notni y Juana Arias

Dos maneras distintas de llevar una de las prendas más versátiles del guardarropa. Por un lado, Renata con una chamarra negra combinada con camiseta blanca y jeans amplios; por el otro, una propuesta en tono vino sobre un conjunto negro con minifalda. Dos interpretaciones que confirman el protagonismo de las prendas de piel esta temporada.

Hilde Lozano

Las tendencias de moda que dejó la Fórmula 1

México 2026

Las chamarras de piel, los conjuntos de mezclilla, los lentes de sol de gran tamaño y las prendas deportivas se mezclaron con piezas de sastrería, botas altas y accesorios llamativos. Una selección de estilismos que demuestra cómo la Fórmula 1 ha trascendido el automovilismo para convertirse también en un escaparate de tendencias y estilo personal. ¿Qué te pareció?