¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont y quiénes son?

Inés Gómez Mont vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que este 30 de octubre de 2026 surgieran reportes sobre su presunta detención en Florida, Estados Unidos. La noticia también ha despertado interés por su vida personal, especialmente por la familia que formó durante sus dos matrimonios.

Antes de alejarse de la televisión y las redes sociales, la presentadora solía compartir momentos de su vida familiar, desde celebraciones de cumpleaños hasta fotografías junto a sus hijos.

Sin embargo, desde que comenzaron sus problemas legales en 2021, la información sobre su entorno familiar ha sido limitada.

¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont?

La exconductora tiene seis hijos biológicos y ha reconocido públicamente como parte de su familia a un séptimo, hijo de su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de una relación anterior.

Gómez Mont tuvo cuatro hijos durante su primer matrimonio con el empresario Javier Díaz Bravo y posteriormente se convirtió en madre de otros dos junto a Álvarez Puga.

En total, su familia está integrada por siete hijos, cinco hombres y dos mujeres.

¿Quiénes son los siete hijos de Inés Gómez Mont?

Los nombres de los hijos que integran su familia son:



Inés: es su hija mayor, fruto de su matrimonio con Javier Díaz Bravo.

es su hija mayor, fruto de su matrimonio con Javier Díaz Bravo. Javier, Diego y Bruno: son los trillizos que tuvo con su primer esposo, nacidos en enero de 2012.

son los trillizos que tuvo con su primer esposo, nacidos en enero de 2012. Bosco: es el primer hijo que tuvo con Víctor Manuel Álvarez Puga, nacido en 2014.

es el primer hijo que tuvo con Víctor Manuel Álvarez Puga, nacido en 2014. María: es la hija menor de la conductora, nacida en junio de 2018.

es la hija menor de la conductora, nacida en junio de 2018. Mayito: es hijo de Víctor Manuel Álvarez Puga de una relación anterior, a quien Inés ha reconocido públicamente como parte de su familia.

A lo largo de los años, la presentadora compartió su experiencia como madre de una familia numerosa y el vínculo que mantenía con cada uno de sus hijos.

¿Quién es el padre de los hijos de Inés Gómez Mont?

La vida sentimental de Inés Gómez Mont incluye dos matrimonios. En 2008 se casó con el empresario Javier Díaz Bravo, con quien tuvo a Inés y a los trillizos Javier, Diego y Bruno. La pareja se separó en 2013 y posteriormente enfrentó desacuerdos legales relacionados con sus hijos.

En 2015, la conductora contrajo matrimonio con Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tuvo a Bosco y María. El empresario también es padre de Mayito, nacido de una relación anterior.

¿Qué pasó con los hijos de Inés Gómez Mont?

Desde 2021, cuando se hicieron públicas las investigaciones judiciales contra la conductora y su esposo, surgieron interrogantes sobre la situación familiar de sus hijos.

En años posteriores también trascendió que Javier Díaz Bravo inició procedimientos legales relacionados con la custodia y la patria potestad de los cuatro hijos que comparte con Gómez Mont.

En julio de 2024, distintos medios mexicanos informaron que la conductora había obtenido una resolución favorable respecto a la patria potestad de esos menores. Sin embargo, es importante distinguir entre patria potestad y custodia, ya que se trata de figuras jurídicas diferentes.

Hasta el momento, no existe información pública suficientemente actualizada y verificada para establecer con quién vive cada uno de sus hijos en octubre de 2026.

¿Qué se sabe de la familia de Inés Gómez Mont actualmente?

Los reportes sobre la presunta detención de la presentadora en Estados Unidos han vuelto a generar preguntas sobre su situación legal y familiar.

No obstante, todavía no se han confirmado oficialmente las circunstancias de su presunta captura ni las posibles consecuencias para su familia.

Por ahora, la información pública permite reconstruir cómo está integrada su familia, pero no establecer cambios recientes en la situación de sus hijos.