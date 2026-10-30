El hijo, una de las obras más conmovedoras del dramaturgo francés Florian Zeller, llegó a Ciudad de México con una corta temporada que invita a reflexionar sobre la salud mental, la paternidad y los límites del amor. Bajo la dirección de René Pereyra, esta puesta en escena reúne a Marcus Ornellas, Emiliano Velarde, Alejandra Ambrosi y María Inés Pintado, entre otros actores.

Estrenada originalmente en París en 2018, El hijo forma parte de una trilogía teatral integrada también por La madre y El padre. Su historia aborda la depresión adolescente desde una mirada íntima y profundamente humana, mostrando la impotencia de una familia que, pese a sus esfuerzos, no logra comprender el sufrimiento de uno de sus integrantes.

El hijo en México 2026: de qué trata, elenco, precios y cuándo termina la temporada 📸: @ortegafu

La noche de estreno de El hijo en México: Personalidades que asistieron

Estuvimos presentes en una función especial de El hijo, una noche que reunió a distintas personalidades para presenciar esta conmovedora historia. El reconocido director teatral Luis de Tavira fue el padrino de la función, Ariadne Díaz, esposa de Marcus Ornellas fue la madrina.

Por fin entendemos que no entendemos... Luis de Tavira

Sus palabras hicieron referencia a la complejidad de la depresión y a la impotencia que puede experimentar una familia cuando intenta ayudar a alguien que atraviesa una profunda crisis emocional, sin comprender del todo lo que está viviendo. Entre los invitados especiales que presenciaron la puesta en escena estuvieron Macarena García, Graco Sendel y Valeria Sendel, quienes formaron parte de una velada dedicada al teatro y a la reflexión sobre la salud mental.

El hijo con Marcus Ornellas: historia, reparto y dónde ver la obra en CDMX IG: MarcusOrnellas

¿De qué trata El hijo, la obra de teatro de Florian Zeller?

La historia sigue a Nicolás, un adolescente de 17 años que atraviesa una profunda crisis emocional después de la separación de sus padres. Al sentirse incapaz de continuar viviendo con su madre, decide mudarse con su padre, Pedro, quien ha formado una nueva familia junto a Sofía y su bebé.

Aunque Pedro intenta brindarle estabilidad, cariño y nuevas oportunidades, pronto descubre que el sufrimiento de su hijo es mucho más complejo de lo que imaginaba. A través de conversaciones familiares, silencios y momentos de tensión, la obra muestra cómo la depresión puede afectar no solo a quien la experimenta, sino también a las personas que lo rodean.

El hijo no presenta respuestas sencillas. Por el contrario, cuestiona la idea de que el amor, por sí solo, siempre es suficiente para resolver una crisis de salud mental.

¿De qué trata El hijo, la obra de teatro de Florian Zeller? 📸: @ortegafu

El hijo: Elenco en México 2026, ¿quién es quién?

La producción mexicana reúne a un elenco que da vida a los personajes centrales de esta historia familiar. La puesta en escena cuenta con dramaturgia de Florian Zeller, dirección de René Pereyra y producción de Ana González.

Emiliano Velarde es Nicolás: el protagonista de la historia, un joven de 17 años que atraviesa una profunda crisis emocional y lucha por expresar lo que siente.

El hijo: Elenco en México 2026, ¿quién es quién? IG: @lateatreria

Marcus Ornellas es Pedro: el padre de Nicolás, un hombre que intenta equilibrar su nueva vida familiar con la responsabilidad y preocupación que siente por su hijo adolescente.

El hijo: Elenco en México 2026, ¿quién es quién? IG: @lateatreria

Alejandra Ambrosi es Sofía: la nueva pareja de Pedro, quien intenta adaptarse a la llegada de Nicolás y a los conflictos que comienzan a transformar la dinámica familiar.

El hijo: Elenco en México 2026, ¿quién es quién? IG: @lateatreria

María Inés Pintado interpreta a Anna: la madre de Nicolás, un personaje fundamental para comprender las tensiones familiares. Alterna funciones con Aurora Gil.

El hijo: Elenco en México 2026, ¿quién es quién? IG: @lateatreria

¿Cuánto cuestan los boletos de El hijo y cuándo termina su temporada en México?

El hijo se presenta en la Sala A de La Teatrería, ubicada en la calle Tabasco 152, colonia Roma Norte, en Ciudad de México. La obra inició su temporada el 16 de octubre de 2026 y tendrá funciones hasta el domingo 6 de diciembre de 2026, por lo que se trata de una temporada corta.

Los precios de los boletos son:



Planta baja: $800 pesos mexicanos.

$800 pesos mexicanos. Planta alta: $600 pesos mexicanos.



Las funciones se realizan los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. La duración aproximada es de 120 minutos.

El hijo en México 2026: de qué trata, elenco, precios y cuándo termina la temporada 📸: @ortegafu

La historia tuvo una adaptación cinematográfica en 2022, titulada The Son, dirigida por el propio Florian Zeller y protagonizada por Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby y Zen McGrath, que también puede encontrarse en el catálogo de Prime Video, sujeto a disponibilidad regional.

Más allá del conflicto familiar, El hijo plantea una reflexión sobre la salud mental y la dificultad de reconocer el sufrimiento emocional de las personas más cercanas. La obra también invita a cuestionar las expectativas que depositamos en nuestros hijos, la importancia de escucharlos y la necesidad de buscar acompañamiento profesional ante una crisis emocional.

El hijo en México 2026: de qué trata, elenco, precios y cuándo termina la temporada IG: Marcus Ornellas

Es importante mencionar que la obra de teatro trata como tema central ideas y comportamientos suicidas, por lo que es importante tener discreción.

Si tú o alguien cercano atraviesa una depresión o una crisis emocional, recuerda que no tiene que enfrentarla en soledad. En México puedes comunicarte con la Línea de la Vida al 800 911 2000, un servicio gratuito y confidencial de orientación y apoyo emocional disponible las 24 horas, los 365 días del año. También es importante buscar acompañamiento de profesionales de la salud mental.