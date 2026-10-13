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¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

La exitosa producción de Broadway regresa a la Ciudad de México con una temporada limitada del 10 al 18 de octubre, conservando su humor ácido, impresionantes efectos visuales y voces de primer nivel.

Octubre 12, 2026 • 
Tania Franco
¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

Bruce Glikas/Getty Images

Broadway llegó a México con Beetlejuice, el musical, una producción internacional que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Inspirada en la icónica película de Tim Burton, la puesta en escena conserva el humor ácido que la caracteriza y sorprende con interpretaciones vocales de primer nivel, una escenografía espectacular y una historia que combina comedia, fantasía y emociones.

Uno de los aspectos más interesantes es que la obra se presenta completamente en inglés, con un elenco internacional de la gira de Broadway. Sin embargo, a los costados del escenario se encuentran pantallas con subtítulos en español que incorporan expresiones y referencias mexicanizadas, provocando todavía más risas entre el público.

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

Bruce Glikas/Bruce Glikas/Getty Images

Una experiencia de Broadway sin salir de México

Con una duración aproximada de dos horas y media, Beetlejuice ofrece una experiencia disfrutable para adolescentes y adultos. Desde sus elaborados elementos visuales hasta sus números musicales y su historia, cada detalle contribuye a sumergir al espectador en el peculiar universo del personaje.

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical

Bruce Glikas/Bruce Glikas/Getty Images

¿Hasta cuándo estará Beetlejuice en México y cuánto cuestan los boletos?

La temporada es limitada y concluirá el 18 de octubre de 2026, por lo que quedan pocos días para disfrutar de esta producción. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con precios que varían según la localidad y pueden acercarse a los 3,955 mil pesos.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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