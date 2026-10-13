Broadway llegó a México con Beetlejuice, el musical, una producción internacional que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Inspirada en la icónica película de Tim Burton, la puesta en escena conserva el humor ácido que la caracteriza y sorprende con interpretaciones vocales de primer nivel, una escenografía espectacular y una historia que combina comedia, fantasía y emociones.

Uno de los aspectos más interesantes es que la obra se presenta completamente en inglés, con un elenco internacional de la gira de Broadway. Sin embargo, a los costados del escenario se encuentran pantallas con subtítulos en español que incorporan expresiones y referencias mexicanizadas, provocando todavía más risas entre el público.

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical Bruce Glikas/Bruce Glikas/Getty Images

Una experiencia de Broadway sin salir de México

Con una duración aproximada de dos horas y media, Beetlejuice ofrece una experiencia disfrutable para adolescentes y adultos. Desde sus elaborados elementos visuales hasta sus números musicales y su historia, cada detalle contribuye a sumergir al espectador en el peculiar universo del personaje.

¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical Bruce Glikas/Bruce Glikas/Getty Images

¿Hasta cuándo estará Beetlejuice en México y cuánto cuestan los boletos?

La temporada es limitada y concluirá el 18 de octubre de 2026, por lo que quedan pocos días para disfrutar de esta producción. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con precios que varían según la localidad y pueden acercarse a los 3,955 mil pesos.