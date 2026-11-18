La historia de Frida Kahlo está por encontrar una nueva forma de expresión, esta vez a través de la música y el teatro. La vida de la artista mexicana inspirará un nuevo musical que tendrá su estreno mundial en el American Repertory Theater (A.R.T.), institución vinculada con la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts.

El proyecto, anunciado este 18 de noviembre de 2026, reunirá a tres mujeres con trayectorias destacadas en el mundo artístico: la directora estadounidense Diane Paulus, ganadora del premio Tony; la cantante y compositora mexicana Silvana Estrada, reconocida con el Latin Grammy; y la dramaturga mexicana Georgina Escobar, responsable del libreto.

La producción buscará explorar una faceta más íntima de la pintora, más allá de los autorretratos y las imágenes que la convirtieron en un símbolo cultural. Su familia y sus herederos participan en el proyecto, con el propósito de acercar al público a una Frida menos conocida.

¿De qué tratará el nuevo musical de Frida Kahlo?

Aunque todavía no se ha revelado el título oficial ni una sinopsis completa, se confirmó que el musical estará inspirado en la vida de Frida Kahlo y ofrecerá una interpretación artística de su historia. La dramaturga Georgina Escobar desarrollará un libreto bilingüe, con una narrativa de carácter impresionista que permitirá explorar diferentes dimensiones de la personalidad, las experiencias y el universo creativo de la pintora.

El proyecto se encuentra en desarrollo tanto en México como en Estados Unidos y contará con el respaldo del patrimonio documental de la familia Kahlo, que ha facilitado el acceso a fuentes primarias para enriquecer la investigación.

La intención es construir una mirada que vaya más allá de los episodios más conocidos de su biografía y permita descubrir a la mujer detrás de una de las figuras más influyentes del arte mexicano.

Frida Kahlo tendrá su propio musical: Silvana Estrada creará la música y Diane Paulus dirigirá la obra Getty Images

Silvana Estrada será la encargada de crear la música del musical de Frida Kahlo

Uno de los aspectos más relevantes de esta producción será la participación de Silvana Estrada, quien escribirá la música y las letras originales del espectáculo.

La cantante mexicana, reconocida por una propuesta que combina elementos de la música tradicional latinoamericana con sonidos contemporáneos, aportará su sensibilidad artística a una historia profundamente vinculada con la identidad y la cultura de México.

Su participación llega en un momento significativo de su carrera. En los Latin Grammy 2026 recibió el reconocimiento a Mejor Canción de Cantautor por Dime, perteneciente a su álbum Vendrán suaves lluvias, publicado en 2025. Anteriormente, en 2022, había sido reconocida como Mejor Nuevo Artista por su trabajo discográfico Marchita.

La elección de Estrada representa una oportunidad para reinterpretar la vida de Frida Kahlo desde una perspectiva musical contemporánea, con una compositora mexicana al frente de la identidad sonora de la obra.

Silvana Estrada será la encargada de crear la música del musical de Frida Kahlo Anna Webber/Getty Images for The Latin Recording Academy

¿Quién es Diane Paulus, la directora del musical de Frida Kahlo?

La dirección estará a cargo de Diane Paulus, una de las figuras reconocidas del teatro musical estadounidense y directora artística del American Repertory Theater. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en producciones como Waitress, Jagged Little Pill, Hair y Pippin, esta última vinculada con su reconocimiento en los premios Tony.

Sobre el nuevo proyecto, Paulus expresó su admiración por la fortaleza, la pasión y la creatividad de Frida Kahlo, cualidades que considera fundamentales para trasladar su historia al escenario. La directora también destacó la colaboración con la familia de la pintora y el acceso a materiales históricos que permitirán profundizar en su vida personal y artística.

Su experiencia en la creación de musicales que posteriormente han llegado a Broadway coloca a esta producción entre los proyectos teatrales que podrían despertar interés internacional. Sin embargo, por ahora no existe un anuncio sobre una posible temporada en Broadway.

¿Cuándo y dónde se estrenará el musical de Frida Kahlo?

El estreno mundial está previsto en el American Repertory Theater, ubicado en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. No obstante, hasta el 18 de noviembre de 2026 no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, ni se han confirmado el elenco, el título definitivo o el inicio de la venta de boletos.