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Buena Vista Social Club llega a México: ¿De qué trata el exitoso musical de Broadway y cuándo se estrena?

Ganador de cinco premios Tony, el musical inspirado en el legendario álbum cubano tendrá su primera producción internacional en la Ciudad de México.

Octubre 05, 2026 • 
Tania Franco
Buena Vista Social Club llega a México: ¿De qué trata el exitoso musical de Broadway y cuándo se estrena?

Buena Vista Social Club llega a México: ¿De qué trata el exitoso musical de Broadway y cuándo se estrena?

Bruce Glikas/Bruce Glikas/Getty Images

Después de conquistar Broadway, Buena Vista Social Club llegará por primera vez a México. El aclamado musical que recupera la historia de algunas de las figuras más importantes de la música cubana se estrenará el próximo 12 de noviembre de 2026 en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México, bajo la producción de OCESA.

El montaje mexicano será la primera producción de Buena Vista Social Club realizada fuera de Estados Unidos, después del éxito que la obra consiguió en Nueva York.

¿De qué trata Buena Vista Social Club, el musical?

Inspirada en hechos reales, la obra cuenta la historia detrás del álbum Buena Vista Social Club, el proyecto que reunió a legendarios músicos cubanos y terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

La historia se mueve entre distintas épocas. En la Cuba de los años cincuenta conocemos a una joven Omara Portuondo, quien deja atrás el glamur del Tropicana para acercarse a los sonidos que nacían en el Buena Vista Social Club. Allí entra en contacto con músicos y una forma de entender la música que cambiará su vida.

Décadas después, la trama se traslada a los años noventa, cuando el músico y productor Juan de Marcos González busca reunir nuevamente a aquellas voces para grabar un álbum que rescate los sonidos tradicionales cubanos. Para conseguirlo, Omara deberá reencontrarse con personas y recuerdos que había dejado atrás.

¿Cuándo se estrena en CDMX?

Buena Vista Social Club se estrenará el 12 de noviembre de 2026 en el Teatro de los Insurgentes, marcando el inicio de su primera temporada mexicana. La venta general de boletos comenzó el 2 de octubre, y ya aparecen funciones programadas hasta enero de 2027.

teatro Teatro Insurgentes obra de teatro
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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