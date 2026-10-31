“Soy inocente": la declaración de Inés Gómez Mont sobre las acusaciones que enfrenta

Antes de que una fotografía de su detención en Miami, Florida volviera a colocarla en los titulares, Inés Gómez Mont había hecho una promesa pública y era que defendería su inocencia y no guardaría silencio, pero, ¿eso sucedió?

Era septiembre de 2021 y la exconductora enfrentada uno de los momentos más complicados y difíciles de su trayectoria, después de que se dieran a conocer las investigaciones en su contra por presuntos delitos financieros.

Cinco años después esas palabras vuelven a cobrar relevancia, ya que este 30 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su arresto en Estados Unidos, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Pero ¿qué dijo exactamente Inés Gómez Mont cuando comenzaron las acusaciones y cómo respondió a los señalamientos que cambiarían el rumbo de su vida?

¿Qué dijo Inés Gómez Mont sobre las acusaciones que enfrenta?

El 28 de septiembre de 2021, Inés Gómez Mont recurrió a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre las acusaciones que enfrentaba. Hasta entonces había evitado hablar extensamente del caso, pero decidió publicar un comunicado para explicar su postura.

En el mensaje, aseguró que había permanecido en silencio para comprender los señalamientos y concentrarse en preparar su defensa. También sostuvo que no había tenido acceso al expediente y rechazó haber cometido algún delito.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, dijo Inés Gómez Mont.

Su declaración llegó después de que se hicieran públicas las investigaciones que involucraban tanto a la conductora como a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué respondió Inés Gómez Mont sobre los 3 mil millones de pesos?

Después comentó acerca del dinero del que se le acusa había recibido por dos contratos por presuntamente pertenecer a la delincuencia organizada.

“En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, relató y confesó: “Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.

La cifra mencionada en su comunicado corresponde a los contratos investigados, no a una cantidad que se haya demostrado que ingresó directamente a su patrimonio.

Por otro lado, la exconductora también manifestó preocupación por las posibles consecuencias de pronunciarse públicamente. “Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso”, informó.

Y por último se despidió así: “A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. GRACIAS”.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y por qué fue detenida en 2026?

Las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se hicieron públicas en 2021, cuando sus nombres fueron relacionados con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, en el contexto de contratos gubernamentales investigados por las autoridades mexicanas.

La dependencia precisó que existe una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. La confirmación de su captura no equivale a una sentencia condenatoria.