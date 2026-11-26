La Navidad al estilo Ralph Lauren 2026 se acompaña de un árbol adornado con lazos de terciopelo rojo, regalos envueltos en papel de cuadros escoceses, una mesa iluminada por candelabros dorados y un sillón acompañado de una manta de lana. La imagen podría pertenecer a una película navideña de los años noventa, pero resume una de las corrientes de decoración que vuelve a despertar interés este diciembre.

Conocida en redes sociales como Ralph Lauren Christmas, esta estética recupera el encanto de las celebraciones tradicionales a través de interiores cálidos, estampados clásicos y objetos que parecen haber pasado de generación en generación.

Después de varias temporadas en las que el blanco y los tonos neutros han dominado la decoración navideña, esta propuesta nos invita a reconciliarnos con el color, la nostalgia y los recuerdos familiares.

Incluso la propia firma estadounidense ha orientado su propuesta para las fiestas de 2026 hacia la conexión con la naturaleza, las reuniones en casa y el placer de recuperar las tradiciones.

¿Qué es la Navidad al estilo Ralph Lauren 2026 y por qué está en tendencia?

Desde su fundación en 1967, Ralph Lauren ha construido un universo estético que trasciende la moda. Las residencias de la campiña inglesa, las casas de campo estadounidenses, la cultura ecuestre y los interiores de inspiración aristocrática forman parte de su identidad visual.

Trasladados a la decoración navideña, estos códigos dan lugar a espacios que transmiten una sensación de intimidad, elegancia y familiaridad.

La estética adquirió especial popularidad en redes sociales durante la Navidad de 2025 y continúa presente en las propuestas de interiorismo de 2026.

Parte de su atractivo reside en que no exige renovar por completo la decoración cada diciembre. Una vajilla heredada, fotografías familiares, adornos antiguos o textiles que ya tenemos en casa pueden convertirse en elementos fundamentales de esta propuesta.

El verdadero lujo está en construir un espacio con identidad propia.

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Los colores que definen la Navidad al estilo Ralph Lauren 2026

El rojo regresa a la decoración de Navidad, pero en tonalidades más profundas y sofisticadas. El borgoña, el rojo vino y el granate encuentran sus mejores aliados en el verde bosque, el azul marino y el café chocolate.

Los detalles dorados, especialmente aquellos con acabados envejecidos, aportan luminosidad a esta paleta, mientras que el marfil y el beige ayudan a equilibrar la intensidad de los colores.

A diferencia de otras tendencias navideñas, esta corriente no busca que todos los adornos sean idénticos. La idea es crear una composición armoniosa mediante diferentes tonalidades, materiales y estampados.

Una esfera de cristal, un lazo de terciopelo y una pequeña campana de latón pueden convivir perfectamente entre las ramas del mismo árbol.

Cómo decorar un árbol de Navidad al estilo Ralph Lauren

El árbol es el punto de partida para recrear esta estética en casa. Una base verde de apariencia natural permite apreciar los adornos y recuperar esa imagen clásica de la Navidad que tanto asociamos con nuestra infancia.

Los lazos de terciopelo en tonos borgoña, las esferas de cristal, los ornamentos dorados y los listones de estampado tartán pueden distribuirse entre las ramas sin buscar una simetría perfecta.

También tienen cabida los pequeños osos de peluche, las figuras ecuestres, los cascanueces de madera y los adornos personalizados con fotografías familiares.

Para la iluminación, las luces cálidas son esenciales. Su resplandor suaviza los colores oscuros y potencia los reflejos de los adornos metálicos.

En la base, una tela de cuadros escoceses o un faldón de terciopelo puede sustituir las tradicionales estructuras brillantes. Los regalos, envueltos en papel mate y rematados con cintas de tela, se convierten en una extensión de la decoración.

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El estampado tartán, el protagonista de la Navidad 2026

Si existe un elemento capaz de identificar inmediatamente esta tendencia, es el tartán.

El tradicional estampado escocés, caracterizado por la intersección de líneas horizontales y verticales de distintos colores, ha sido durante décadas uno de los códigos visuales asociados con Ralph Lauren.

Esta Navidad, los cuadros escoceses encuentran su lugar en cojines, mantas, calcetines decorativos, manteles, servilletas e incluso en los listones que acompañan los regalos.

Para evitar que el espacio resulte visualmente saturado, conviene combinar el tartán con superficies lisas. Una manta de cuadros sobre un sofá beige o unos cojines escoceses acompañados de textiles de terciopelo son suficientes para introducir esta estética.

No es necesario cubrir toda la casa con el mismo estampado para conseguir el efecto deseado.

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Cómo decorar la mesa de Navidad al estilo Ralph Lauren

La mesa navideña es uno de los espacios donde esta tendencia adquiere mayor sofisticación.

Una vajilla de porcelana blanca con bordes dorados, copas de cristal tallado y cubiertos de plata pueden acompañarse de un mantel de cuadros o servilletas de lino en tonos vino.

Para el centro de mesa, las ramas de pino, las piñas naturales, las bayas rojas y los candelabros de latón permiten crear una composición que recuerda a los comedores de las antiguas casas de campo.

Otro detalle interesante consiste en colocar tarjetas con los nombres de los invitados, pequeños lazos de terciopelo alrededor de las servilletas o una ramita de romero sobre cada plato.

Son gestos sencillos que aportan personalidad a la cena y refuerzan esa sensación de hospitalidad que distingue a la Navidad tradicional.

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Terciopelo, madera y detalles vintage: las texturas que transforman el hogar

La decoración al estilo Ralph Lauren también se construye a través de las sensaciones que transmiten los materiales.

El terciopelo añade profundidad a los colores; la madera oscura aporta calidez; la lana y el punto trenzado invitan al descanso, mientras que el cristal y los metales envejecidos introducen pequeños destellos de luz.

Para llevar esta estética a la sala, basta con incorporar una manta sobre el sillón, colocar una corona de ramas naturales en la entrada o reunir algunos marcos de fotografías junto a una lámpara de luz cálida.

Los libros antiguos, las cajas de madera y las figuras de porcelana también pueden integrarse a la decoración sin necesidad de que sean objetos específicamente navideños.

Cómo conseguir una Navidad al estilo Ralph Lauren 2026

No es necesario adquirir piezas de la firma estadounidense para recrear su universo visual. De hecho, buena parte del encanto de esta tendencia está en recuperar objetos que ya forman parte de nuestra historia.

Reutilizar las esferas rojas de otros años, sustituir los listones sintéticos por cintas de terciopelo o rescatar la vajilla de nuestros abuelos son maneras de renovar la decoración sin comenzar desde cero.

Las tiendas de antigüedades y los mercados de segunda mano también pueden ser grandes aliados para encontrar candelabros, bandejas metálicas, adornos de cristal y objetos con carácter.

La Navidad al estilo Ralph Lauren 2026 recupera algo que va más allá de las tendencias de interiorismo: el placer de preparar la casa para recibir a las personas que queremos.

Este diciembre de 2026, entre estampados escoceses, luces cálidas y adornos que evocan nuestra infancia, la nostalgia se convierte en una de las expresiones más atractivas de la elegancia navideña.