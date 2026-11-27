Una minifalda negra cambia por completo con unas medias rojas. Una falda satinada, en cambio, puede salir de noche con la misma chamarra que usas de día. Las faldas en tendencia para diciembre 2026 tienen mucho que ver con esos contrastes. En las colecciones de otoño-invierno se vieron pliegues, volantes, largos maxi y acabados que captan la luz. Estos cuatro looks muestran cómo llevarlos con prendas que probablemente ya tienes en el clóset.

1. Minifalda plisada negra con medias rojas

La minifalda plisada es una forma sencilla de llevar el rojo navideño sin que el color tenga que estar en la prenda principal. En el primer look, los pliegues amplios le dan volumen a la falda, el suéter blanco equilibra el conjunto y las medias rojas con pequeños moños se encargan del detalle festivo. Los zapatos del mismo tono prolongan la línea de color.

Combínala con medias opacas y un abrigo recto para una posada. Si vas a caminar o estar de pie buena parte de la noche, cambia los tacones por bailarinas de punta o zapatos Mary Jane.

Faldas en tendencia para diciembre 2026: Minifalda plisada negra con medias rojas Pexels

2. Falda maxi texturizada con camisa blanca

Una falda larga de tejido texturizado, con destellos y bordes desflecados, se lleva con una camisa blanca de mangas remangadas. La camisa deja a la vista la cintura y permite apreciar las capas de la falda. Es una forma de llevar el largo maxi, uno de los que destacaron en las colecciones de otoño-invierno 2026, a una comida de Navidad o una reunión de día.

Usa la camisa fajada para marcar la cintura. Si la falda tiene mucho vuelo o llega casi al piso, un botín de tacón ancho ayuda a despejar el dobladillo.

Faldas en tendencia para diciembre 2026: Maxi texturizada con camisa blanca Pexels: Elian

3. Minifalda plisada a cuadros con botas altas y abrigo camel

Los cuadros grises y los pliegues anchos le dan un aire preppy a esta minifalda. La hebilla en la cintura queda a la vista con un top negro ajustado, mientras que el abrigo camel, llevado abierto, enmarca la falda. Las botas negras hasta la rodilla completan el look con una proporción que funciona especialmente bien con el largo mini.

Para una comida de fin de año, prueba con un suéter negro de cuello alto y aretes plateados que retomen el tono de la hebilla. Si baja la temperatura, añade medias negras para abrigarte y mantener la continuidad con las botas.

Faldas en tendencia para diciembre 2026: Minifalda plisada con botas altas y abrigo camel Pexels

4. Falda negra con volantes y botines metálicos

Los volantes le dan movimiento a la falda negra del cuarto look, mientras que el bajo irregular deja asomar los botines dorados. La combinación funciona porque el brillo se concentra en el calzado y se descubre al caminar. Las faldas largas con volantes también aparecieron en las colecciones de la temporada, como la de Valentino.

Para Año Nuevo, combínala con un top negro sencillo, botines metálicos y aretes pequeños. Para una comida, una blusa clara y un cinturón ancho le dan al mismo conjunto un aire más relajado.

Faldas en tendencia para diciembre 2026: Negra con volantes y botines metálicos Pexels

5. Falda midi satinada en café chocolate

El satén aporta el brillo justo para una cena de diciembre. La falda café chocolate se combina con una chamarra corta de acabado mate y zapatos negros de talón descubierto. El contraste entre la caída fluida de la falda y la estructura de la chamarra hace que el conjunto se sienta más relajado. El satén también apareció en las pasarelas de otoño 2026, entre ellas Prada, donde se vio en una falda con aplicaciones.

Faldas en tendencia para diciembre 2026: Midi satinada en café chocolate Pexels

¿Qué falda elegir para las fiestas de diciembre?

Si buscas una falda que puedas repetir en varias reuniones, la midi satinada pasa de una comida a una cena con un cambio de zapatos y chamarra. Para un look más navideño, basta con sacar del clóset la minifalda negra y llevarla con medias rojas. Y si la ocasión pide algo más especial, una maxi con textura o una falda con volantes puede ser la pieza principal del conjunto. En cualquiera de los cinco casos, el detalle que define el look puede ser tan sencillo como el color de las medias o el brillo de los botines.