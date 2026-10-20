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3 exposiciones de arte imperdibles: Octubre 2026

Descubre las exposiciones imperdibles de octubre, desde el surrealismo y la fotografía hasta el arte contemporáneo, con propuestas que invitan a explorar nuevas perspectivas.

Octubre 20, 2026 • 
Tania Franco
Exposiciones de arte imperdibles en la CDMX este octubre 2026

Se respira arte en México, y octubre no es la excepción. Tanto la capital, como otros estados se llena de nuevas propuestas culturales, exposiciones y experiencias que invitan a descubrir el talento de grandes artistas. Desde la fotografía y el surrealismo hasta el arte contemporáneo, este mes ofrece una agenda imperdible para quienes buscan inspiración y nuevas formas de conectar con el arte. Te traemos nuestro top 3 de exposiciones de arte imperdibles para este mes.

El hogar que habito - Museo Amparo

Hasta el 25 de enero de 2027, de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas.

El Museo Amparo, en Puebla, presenta El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA, una exposición que reúne piezas de 60 artistas de México y América Latina, entre ellos Leonora Carrington, Fernando Botero y Francisco Toledo. A través de cinco núcleos temáticos, la muestra invita a reflexionar sobre el significado del hogar, la identidad, la memoria, el cuerpo y nuestra relación con el entorno. Una oportunidad para descubrir distintas perspectivas del arte moderno y contemporáneo latinoamericano a través de obras que exploran aquello que nos conecta con los espacios que habitamos.

El hogar que habito - Museo Amparo - Exposiciones de arte en Puebla

El hogar que habito - Museo Amparo - Exposiciones de arte en Puebla

Cortesía

Lo insólito es lo cotidiano - Bellas Artes

Hasta el 7 de febrero de 2027

El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano, una exposición dedicada a la fotógrafa de origen húngaro que encontró en México un espacio fundamental para desarrollar su obra. A través de fotografías, retratos y fotomontajes, la muestra explora su particular visión de la realidad, en la que lo cotidiano se transforma en algo extraordinario. Además, permite descubrir su vínculo artístico con figuras como Leonora Carrington y Remedios Varo, así como su importante legado en la fotografía surrealista.

Lo insólito es lo cotidiano - Bellas Artes - Exposiciones de Arte en CDMX Octubre 2026

Lo insólito es lo cotidiano - Bellas Artes - Exposiciones de Arte en CDMX Octubre 2026

IG: @mbellasartes

Paisaje interno - Laguna

Del 21 al 24 de octubre de 2026

El artista Rocca Luis César presenta Paisaje interno en Laguna, un espacio creativo de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. A través de una propuesta artística que combina recuerdos, emociones y elementos de la naturaleza, la exposición invita a reflexionar sobre los lugares que habitamos y aquellos que llevamos dentro. Sus obras exploran el miedo al cambio, las experiencias personales y la posibilidad de descubrir nuevos paisajes interiores y exteriores, creando un diálogo entre la identidad, la memoria y nuestra manera de percibir el mundo.

Exposiciones de Arte en CDMX Octubre 2026 - Paisaje interno - Laguna

Exposiciones de Arte en CDMX Octubre 2026 - Paisaje interno - Laguna

IG: @lagunamx

México continúa consolidándose como uno de los epicentros culturales más importantes, donde el arte encuentra nuevas formas de expresión en cada rincón. Octubre es una invitación a recorrer museos, descubrir nuevos talentos y conectar con historias que nos hacen reflexionar, sentir y mirar el mundo desde otras perspectivas.

exposiciones Qué hacer en la CDMX CDMX arte
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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