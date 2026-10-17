Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

En 2009, Jennifer Aniston subió al escenario junto a Jack Black mientras su exesposo, Brad Pitt, y Angelina Jolie estaban en primera fila, después de una de las historias más mediáticas y polémicas de todos los tiempos.

Octubre 17, 2026 • 
Tania Franco
La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

Getty Images

Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzaron su relación en 1998 y se casaron en julio de 2000, convirtiéndose en una de las parejas más famosas de Hollywood. Sin embargo, durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith en 2004, Pitt conoció a Angelina Jolie, con quien desarrolló una conexión sentimental. En enero de 2005, Aniston y Pitt anunciaron su separación y, meses después, el actor comenzó a aparecer públicamente junto a Jolie.

La situación volvió a generar controversia en 2008, cuando Aniston declaró a Vogue que le parecía inapropiado que Jolie compartiera detalles sobre cómo había surgido su relación con Pitt durante la filmación, cuando él todavía estaba casado.

La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

Evan Agostini/Getty Images

Te podría interesar: El efecto Brad Pitt, ¿Por qué terminaron sus matrimonios?

El incómodo encuentro en los Oscar 2009

Cuatro años después de la separación, los tres coincidieron en la 81.ª edición de los Premios Oscar. Aniston asistió para presentar una categoría, mientras Pitt y Jolie acudieron como nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente. De acuerdo con People, estaban sentados a aproximadamente 12 asientos de distancia. Cuando Aniston subió al escenario, las cámaras captaron la reacción de Jolie, una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009

Kevin Winter/Getty Images

Lo que para los asistentes fue una presentación más de la ceremonia, para la prensa representó un inesperado reencuentro entre tres protagonistas de una de las historias sentimentales más mediáticas de los años 2000. La fotografía sigue siendo recordada como una de las más incómodas de la cultura popular.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie
Entretenimiento
Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie
Octubre 16, 2026
 · 
Tania Franco
EXCLUSIVA: Clara Dalmao revela cómo fue interpretar a Thalía y las reacciones a la serie de Timbiriche
Entretenimiento
EXCLUSIVA: Clara Dalmao revela cómo fue interpretar a Thalía y las reacciones a la serie de Timbiriche
Octubre 16, 2026
 · 
Tania Franco
Cuándo serán los conciertos de U2 en México 2027
Entretenimiento
U2 en México: ¿cuándo serán sus conciertos? Fechas, boletos y detalles de la preventa
Octubre 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
angelica vale
Entretenimiento
Angélica Vale revela por qué se sometió a una mastectomía para prevenir el cáncer
Octubre 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La madre de RJ Mitte rompe el silencio sobre su muerte y recuerda el desgarrador momento en que lo encontró
Entretenimiento
La madre de RJ Mitte rompe el silencio sobre su muerte y recuerda el desgarrador momento en que lo encontró
Dyna Mitte, madre de RJ Mitte, habló sobre las últimas horas de vida de su hijo y relató el doloroso momento en que lo encontró sin vida.
Octubre 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué está pasando con Carlos Rivera? Por esta razón preocupa a sus fans
Entretenimiento
¿Qué está pasando con Carlos Rivera? Por esta razón preocupa a sus fans
El cantante mexicano anunció que deberá someterse a una cirugía en noviembre, situación que lo obligó a cancelar y posponer varios conciertos.
Octubre 15, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad
Entretenimiento
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad
Su inesperado fallecimiento ocurrió apenas dos días después del primer aniversario de su compromiso matrimonial
Octubre 12, 2026
 · 
Tania Franco
Acusan a la prometida de RJ Mitte de darle un ultimátum que lo enfrentó a su madre antes de su muerte
Entretenimiento
Acusan a la prometida de RJ Mitte de darle un ultimátum que lo enfrentó a su madre antes de su muerte
Nueva información revela la crisis familiar que vivía RJ Mitte antes de su muerte, donde se acusa a su prometida, Kennedy Suarez, de obligarlo a elegir entre ella y su madre.
Octubre 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez