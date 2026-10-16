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Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

La cantante aclaró que todos los integrantes fueron consultados antes de publicar el documento y que se respetó la decisión de quienes optaron por no sumarse.

Octubre 16, 2026 • 
Tania Franco
Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

Getty Images

Mariana Garza rompió el silencio sobre el comunicado que varios integrantes de Timbiriche publicaron para expresar su postura respecto a la serie inspirada en la historia de la agrupación. En declaraciones difundidas por las redes sociales del programa Hoy, la cantante explicó por qué Paulina Rubio y Thalía no aparecieron entre los firmantes.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de ambas artistas, Garza respondió: “Pregúntenles a ellas”, dejando claro que no le corresponde hablar sobre las decisiones de sus excompañeras.

Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

IG: garza_alardin_mariana

Mariana Garza asegura que respetaron la decisión de todos los integrantes

La cantante explicó que, antes de hacer público el comunicado, se consultó a los involucrados y cada uno decidió libremente si quería respaldarlo.

Cuando nosotros tomamos la decisión de sacar un comunicado y lo sacamos las personas que lo sacamos, es porque ya pasamos por todas las personas y cada uno tomó una decisión.
Mariana Garza
Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

Mariana Garza explica por qué Paulina Rubio y Thalía no firmaron el comunicado de Timbiriche sobre su serie

Victor Chavez/WireImage

Nosotros no pasamos encima de nadie, nunca, para ninguna decisión.
Mariana Garza

Garza explicó que la ausencia de algunas firmas responde al respeto por la postura individual de cada artista, sin revelar las razones específicas de Paulina Rubio y Thalía.

¿Por qué Edith Márquez decidió sumarse después al comunicado?

Mariana Garza también habló sobre Edith Márquez, quien inicialmente no firmó el documento porque desconocía el contenido de la producción.

Cuando a ella la abordaron y le dijeron: ‘¿Por qué no firmaste?’, dijo: ‘Porque no sé de qué va la serie’. Vio el primer capítulo y decidió subir el comunicado.
Mariana Garza

Con estas declaraciones, Mariana Garza reiteró que la postura de Timbiriche respecto a la serie no fue una decisión impuesta, sino una iniciativa en la que cada integrante tuvo la libertad de participar. Aunque Paulina Rubio y Thalía no se sumaron al documento, Mariana Garza no confirmó los motivos de su decisión, por lo que evitó hacer interpretaciones sobre sus posturas personales.

Banda Timbiriche Timbiriche
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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