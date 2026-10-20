Sydney Sweeney conquista Nueva York con un minivestido negro durante una cita con Scooter Braun

Sydney Sweeney volvió a llamar la atención por su estilo fuera de la pantalla. La actriz fue fotografiada en Nueva York durante una salida con su pareja, Scooter Braun, con un conjunto negro de falda muy corta que combinó con prendas de tonos neutros y accesorios discretos.

Las imágenes, difundidas el 19 de octubre, muestran a la protagonista de Euphoria caminando por la ciudad junto al empresario musical. Para la ocasión, eligió una pieza negra de largo muy corto, que llevó con un suéter amplio color crema y zapatos de tacón.

El contraste entre la silueta ajustada de la prenda y la capa holgada en la parte superior dio como resultado un estilismo urbano que mantiene el equilibrio entre una apariencia casual y un toque sofisticado.

Para este paseo con su novio, Sydney eligió un estilo urbano que robó miradas. Getty Images

El look de Sydney Sweeney: negro, crema y tacones

La actriz optó por una combinación sencilla, pero con protagonismo en las proporciones. La prenda negra, de largo por encima del muslo, dejó las piernas al descubierto, mientras que el suéter claro aportó volumen y contraste al conjunto.

Sydney completó el look con tacones negros, un bolso de mano a juego y gafas de sol. Llevó su cabello rubio suelto, peinado en ondas, y un maquillaje en tonos cálidos.

La propuesta confirma la versatilidad de los básicos en un guardarropa urbano: una pieza negra puede convertirse en el centro de un atuendo cuando se combina con prendas de texturas y volúmenes distintos.

Por su parte, Scooter Braun eligió un conjunto más discreto, con pantalones chinos grises y un suéter en un tono claro. Ambos mantuvieron una paleta de colores neutros durante su paseo por Manhattan.

Sydney y Scooter lucieron looks casuales para pasear por NY. Getty Images

Sydney Sweeney y Scooter Braun: una relación bajo los reflectores

La salida también volvió a colocar a la pareja en el centro de la atención mediática. Sydney y Scooter comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en 2025 y confirmaron públicamente su relación en 2026, cuando compartieron una fotografía juntos en redes sociales.

Desde entonces, han sido vistos en distintas salidas y eventos, aunque ambos mantienen buena parte de su vida privada lejos de las entrevistas y declaraciones públicas.

Braun es conocido por su trayectoria en la industria musical y por haber trabajado con artistas como Justin Bieber y Ariana Grande. También protagonizó una conocida disputa con Taylor Swift por la propiedad de los másteres de sus primeros álbumes, un episodio que generó un amplio debate sobre los derechos de los artistas.

La relación entre Sweeney y Braun ha despertado curiosidad tanto por sus apariciones públicas como por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, en esta ocasión, la atención se concentró principalmente en el estilismo de la actriz durante su paseo por Nueva York.

La apuesta de Sydney Sweeney por los looks urbanos

Fuera de sus apariciones en alfombras rojas, Sydney suele alternar prendas de inspiración femenina con elementos casuales, una fórmula que funciona especialmente bien para salidas informales.

En esta ocasión, el contraste entre el minivestido negro, el suéter color crema y los tacones convirtió una combinación sencilla en un look con personalidad.

Más allá de las tendencias de temporada, la elección demuestra cómo jugar con el largo de las prendas y las capas puede transformar un conjunto urbano sin recurrir a una gran cantidad de accesorios.

La actriz continúa compaginando su carrera en Hollywood con una creciente atención hacia su estilo personal, que suele generar conversación cada vez que aparece en público.