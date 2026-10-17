Series que tienes que ver si te gustó Stranger Things, perfectas para octubre

Con la llegada de octubre, las historias de misterio, ciencia ficción y terror se convierten en las protagonistas del entretenimiento. Y para quienes quedaron fascinados con Stranger Things, existen otras producciones que recuperan algunos de sus elementos más atractivos: universos desconocidos, personajes entrañables, criaturas sobrenaturales y secretos que desafían la realidad.

Desde propuestas que combinan el humor con el terror hasta aventuras que exploran otras dimensiones, estas son cinco series que vale la pena agregar a tu lista para este Halloween.

1. Widows Bay – Apple TV

Ambientada en una peculiar comunidad isleña, Widows Bay presenta un lugar donde las supersticiones, los secretos y los acontecimientos inexplicables forman parte de la vida cotidiana. Ganó 14 premios Emmy en 2026, convirtiéndose en la serie más premiada del año y estableciendo un récord histórico para una comedia en una sola temporada. Un balance perfecto entre humor con un toque de terror.

2. The Umbrella Academy – Netflix

Combina ciencia ficción, humor negro, viajes en el tiempo y conflictos familiares en una historia llena de giros inesperados. Al igual que Stranger Things, destaca por sus personajes, sus habilidades sobrenaturales y la manera en que mezcla situaciones extraordinarias con relaciones profundamente humanas. Sus cuatro temporadas ofrecen una aventura completa para disfrutar durante octubre.

3. Monarch: Legacy of Monsters – Apple TV

¿Otro Upside Down? En el universo de Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla, King Kong y otras criaturas gigantescas están conectadas con una realidad desconocida que podría encontrarse mucho más cerca de lo que imaginamos. La serie explora los secretos de una organización que lleva décadas investigando la existencia de estos titanes en la Tierra. Con conspiraciones, criaturas extraordinarias y un mundo oculto bajo el nuestro.

4. IT: Welcome to Derry – HBO Max

El aterrador universo de Stephen King regresa con una historia que explora los orígenes del mal que acecha a Derry. Ambientada décadas antes de los acontecimientos de IT, la serie presenta una comunidad marcada por desapariciones, sucesos inexplicables y la presencia de Pennywise.

Su ambientación retro, los jóvenes protagonistas y los secretos que esconde un pequeño pueblo recuerdan inevitablemente a Stranger Things, aunque con una dosis mucho más intensa de terror. Una elección perfecta para Halloween, no recomendada para niños.

5. Secretos en Sulphur Springs – Disney+

Para quienes buscan una alternativa más ligera, pero igualmente llena de misterio, Secretos en Sulphur Springs es una excelente opción. La historia sigue a Griffin, un niño que se muda con su familia a un antiguo hotel que, según los habitantes del pueblo, está embrujado por el fantasma de una niña desaparecida. Junto con su amiga Harper, comienza una investigación que los lleva a descubrir un portal para viajar en el tiempo. Perfecta para ver en familia.

Ya sea por sus criaturas sobrenaturales, sus mundos desconocidos o sus misterios por resolver, estas cinco series demuestran que no hace falta regresar a Hawkins para disfrutar de una buena dosis de suspenso. Octubre es el pretexto perfecto para descubrirlas.