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La madre de RJ Mitte rompe el silencio sobre su muerte y recuerda el desgarrador momento en que lo encontró

Dyna Mitte, madre de RJ Mitte, habló sobre las últimas horas de vida de su hijo y relató el doloroso momento en que lo encontró sin vida.

Octubre 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
La madre de RJ Mitte rompe el silencio sobre su muerte y recuerda el desgarrador momento en que lo encontró

La madre de RJ Mitte rompe el silencio sobre su muerte y recuerda el desgarrador momento en que lo encontró

Getty Images

La muerte de RJ Mitte a los 34 años, actor reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, ha dejado una profunda tristeza entre sus familiares, amigos y seguidores, desde que se diera a conocer el pasado 12 de octubre.

A cuatro días de su fallecimiento, su madre, Dyna Mitte, habló sobre las últimas horas de vida de su hijo y recordó el doloroso momento en que descubrió que había muerto en su casa de Brownsville, Texas.

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Las últimas horas con vida de RJ Mitte y cómo fue encontrado sin vida

Durante una entrevista a NBC News, Dyna Mitte, madre de RJ, reveló que su hijo había pasado el fin de semana en familia, conversando también con algunos amigos que estuvieron reunidos.

Sin embargo, cuando intentó comunicarse con RJ el lunes por la mañana, Dyna no recibió respuesta de su hijo, por lo que acudió a su casa para llevarle la comida.

Así que le llamé a las 11”, dijo Dyna. “No contestó, así que cogí la comida y fui a llevársela, y fue entonces cuando lo descubrí”.

La muerte de Mitte por suicidio fue confirmada previamente por su representante a la revista People; sin embargo, el Departamento de Policía de Brownsville había informado que la causa de su muerte aún no estaba determinada y que el caso seguía bajo investigación.

RJ Mitte y su madre, Dyna Mitte

La madre de RJ Mitte rompe el silencio sobre su muerte y recuerda el desgarrador momento en que lo encontró

Amanda Edwards/Getty Images

Dyna Mitte rompe el silencio sobre la muerte de su hijo RJ Mitte

Dyna declaró al medio que cree que la muerte de Mitte fue resultado de una decisión “impulsiva” y señaló que no dejó ninguna nota de despedida, también contó que una amiga cercana le había revelado que el actor había compartido previamente algunas situaciones personales que le causaban un profundo dolor emocional.

Durante los últimos tres meses, le había estado ofreciendo ir a terapia, intentando que fuera allí, pero él decía: ‘No, yo me encargo. Está bien. Me encargo yo’”, dijo Dyna. “Ahora desearía haberlo llevado a terapia gritando y chillando”.

La madre del actor asegura que planea hablar públicamente sobre la muerte de su hijo, con la intención de ayudar y apoyar a familias y personas que estén atravesando por la misma situación.

Si hablar hoy podría salvar a alguien más de pasar por la misma situación, porque una madre nunca debería tener que encontrar a su hijo de esta manera”, dijo Dyna. “Si puedo decir que una persona ha sido ayudada, creo que eso es lo que RJ esperaría”.

Dyna también dejó entrever que parte del dolor emocional que estaba atravesando RJ, tenía qué ver con su relación con Kennedy Suarez, con quien estaba planeando su boda.

Todos pasamos por algún desamor en nuestra vida y, y cada uno lo afronta de forma diferente”, añadió. “Si hubiera sabido algo y pudiera haber hecho algo diferente, de verdad lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”.

Dyna recuerda a su hijo como un “alma especial”, un “gran actor” y un filántropo. “Solo quiero que se le recuerde por todas las cosas maravillosas que ha hecho en la vida y por todas las personas a las que ha impactado”.

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