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Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

El protagonista de Breaking Bad recordó al actor, quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas, y reveló que apenas unas semanas antes de su muerte habían hablado sobre reunirse para almorzar.

Octubre 13, 2026 • 
Tania Franco
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Kevin Winter/WireImage

La muerte de RJ Mitte a los 34 años ha conmocionado a los seguidores de Breaking Bad, especialmente a Bryan Cranston, quien interpretó a su padre, Walter White, en la exitosa serie. El actor compartió una fotografía de ambos acompañada de un emotivo mensaje en el que recordó su relación dentro y fuera de la pantalla.

Estoy profundamente desesperado mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha muerto.
Bryan Cranston
Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Tommaso Boddi/WireImage

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Bryan Cranston recuerda cómo conoció a RJ Mitte

El actor recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años y fue seleccionado para interpretar a Walter White Jr., personaje al que dio vida con entusiasmo durante las cinco temporadas de la serie. También destacó su determinación para enfrentar las exigencias de la producción mientras vivía con parálisis cerebral, así como su crecimiento profesional desde el rodaje del episodio piloto en febrero de 2007.

“Poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente bueno”, expresó, recordando también cómo Mitte aprovechó su reconocimiento para defender la inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Paul Archuleta/FilmMagic

La conversación que tuvieron antes de su muerte

Uno de los momentos más emotivos de su despedida llegó cuando Cranston reveló que ambos habían mantenido contacto pocas semanas antes del fallecimiento del actor.

Estábamos intercambiando mensajes hace apenas unas semanas, tratando de encontrar un momento para reunirnos a almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro...
Bryan Cranston

Bryan CranstonBryan CranstonBryan Cranston


Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”

Kevin Winter/Getty Images

El protagonista de Breaking Bad también expresó su tristeza ante la noticia de que Mitte se habría quitado la vida y recordó el cariño que desarrolló por él durante los años que compartieron trabajando juntos.

Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años, durante la serie y después de que los reflectores de Breaking Bad se apagaran... Te extrañaré, hijo.
Bryan Cranston

Bryan Cranston


Finalmente, Cranston aprovechó su publicación para hacer un llamado a quienes atraviesan una crisis emocional a buscar apoyo profesional, recordando que siempre existe la posibilidad de recibir ayuda.

RJ Mitte Bryan Cranston
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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