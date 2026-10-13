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Bryan Cranston

Bryan Cranston, actor de Breaking Bad y Malcolm el de en medio

Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte tras su muerte a los 34 años
Entretenimiento
Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte: las emotivas palabras de Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris
Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se mostraron profundamente afectados por la muerte de RJ Mitte a los 34 años, y compartieron emotivos mensajes de despedida.
Octubre 13, 2026
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Melisa Velázquez
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
Entretenimiento
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El protagonista de Breaking Bad recordó al actor, quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas, y reveló que apenas unas semanas antes de su muerte habían hablado sobre reunirse para almorzar.
Octubre 13, 2026
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Tania Franco