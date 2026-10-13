Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte: las emotivas palabras de Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris

RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, conmocionó al mundo del entretenimiento con la noticia de su inesperada muerte a los 34 años, lamentablemente por suicidio.

El actor, Bryan Cranston, quien dio vida a su padre en la ficción, compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales para recordar al joven con el que trabajó a los largo de 5 años en Breaking Bad.

Sin embargo, no sería el único, Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman, una de las figuras claves de la serie, y Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, también se mostraron consternados por la partida de su compañero de reparto.

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Bryan Cranston reacciona a la muerte de RJ Mitte y dedica un emotivo mensaje de despedida

Cranston, comenzó su mensaje de despedida a Mitte, recordando el momento en que lo conoció, cuando fue elegido para dar vida a su hijo en la pantalla cuando tenía tan solo 14 años, y expresó su orgullo por la forma en la que afrontaba los retos del día a día.

“RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto. Lo conocí cuando tenía solo 14 años cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que interpretó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió Cranston, de 70 años. “Nacido con parálisis cerebral, nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”.

El vínculo que formó Bryan Cranston con RJ Mitte

El actor continuó describiendo el gran trabajo de RJ en el set de Breaking Bad, y cómo poco a poco fueron construyendo una relación de padre e hijo que traspasó la pantalla y se convirtió en una gran amistad.

“Siempre escuchaba los consejos de sus padres en la ficción (Anna Gunn y yo), aunque, como cualquier adolescente, a veces los ignoraba con picardía y prefería aprender por las malas”, continuó el actor. “Era una de las estrellas de una serie de televisión exitosa, pero seguía siendo un chico”.

Cranston recordó también cómo Mitte fue creciendo frente a las cámaras hasta consolidarse como actor: “Cuando comenzamos a rodar el episodio piloto, en febrero de 2007, todavía era un muchacho sin mucha experiencia, pero poco a poco lo vimos madurar hasta convertirse en un actor realmente bueno”, añadió. “Todo ese talento y potencial representan ahora una gran pérdida. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida”, escribió. “¿Por qué?”

La última conversación de Bryan Cranston con RJ Mitte

Bryan también contó que él y Mitte habían intercambiado mensajes unas semanas antes e intentaron ponerse de acuerdo para salir a comer.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado el rumbo de su vida…”, escribió Cranston. “Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo compartir con él los años que trabajamos juntos en la serie, así como el tiempo que vino después, cuando Breaking Bad dejó de estar bajo los reflectores”.

Cranston concluyó su mensaje con unas emotivas palabras de despedida: “Te echaré de menos, hijo”.

Aaron Paul se despide de RJ Mitte

El actor que dio vida a Jesse Pinkman en Breaking Bad, también se sumó a los homenajes a RH Mitte en las redes sociales, donde escribió: “Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos”.

El actor también aprovechó el mensaje para dirigirse a quienes pudieran estar atravesando un momento difícil: “Y a quien esté leyendo esto, por favor, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdenlo siempre”, agregó.

Dean Norris se despide de RJ Mitte

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader en Breaking Bad, calificó la muerte de Mitte como “desgarradora”, y en un comunicado, el actor de 63 años recordó el cariño que sentía por el joven desde que era niño y compartieron el set de grabación.

“Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre procuré cuidar de él cuando era pequeño y estábamos rodando. Era un joven encantador y lo vamos a extrañar muchísimo”, expresó Norris. “No puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia”, añadió.

RJ Mitte y su imborrable recuerdo en Breaking Bad

RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo de Walter y Skyler, durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013. Su papel contribuyó a visibilizar la discapacidad en la televisión, mientras que, fuera de la pantalla, destacó por su activismo en favor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Mitte también recibió el premio Harold Russell de SAG-AFTRA en 2013 por su trabajo en Breaking Bad, y también apareció en Switched at Birth de ABC Family, la serie de superhéroes The Guardians of Justice, y tuvo apariciones tempranas en Hannah Montana y Everybody Hates Chris.