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RJ Mitte
RJ Mitte, actor de Breaking Bad que murió a los 34 años
Entretenimiento
¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de
Breaking Bad
dejó un estreno pendiente antes de morir
RJ Mitte falleció a los 34 años, apenas unos días antes del estreno de
One Eye Open
, una película de terror que se convertirá en uno de sus últimos trabajos en la pantalla grande.
Octubre 13, 2026
·
Tania Franco
Entretenimiento
Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte: las emotivas palabras de Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris
Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se mostraron profundamente afectados por la muerte de RJ Mitte a los 34 años, y compartieron emotivos mensajes de despedida.
Octubre 13, 2026
·
Melisa Velázquez
Entretenimiento
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
El protagonista de
Breaking Bad
recordó al actor, quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas, y reveló que apenas unas semanas antes de su muerte habían hablado sobre reunirse para almorzar.
Octubre 13, 2026
·
Tania Franco