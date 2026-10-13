Revista
Síguenos en:

RJ Mitte

RJ Mitte, actor de Breaking Bad que murió a los 34 años

¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir
Entretenimiento
¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir
RJ Mitte falleció a los 34 años, apenas unos días antes del estreno de One Eye Open, una película de terror que se convertirá en uno de sus últimos trabajos en la pantalla grande.
Octubre 13, 2026
 · 
Tania Franco
Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte tras su muerte a los 34 años
Entretenimiento
Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte: las emotivas palabras de Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris
Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se mostraron profundamente afectados por la muerte de RJ Mitte a los 34 años, y compartieron emotivos mensajes de despedida.
Octubre 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
Entretenimiento
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
El protagonista de Breaking Bad recordó al actor, quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas, y reveló que apenas unas semanas antes de su muerte habían hablado sobre reunirse para almorzar.
Octubre 13, 2026
 · 
Tania Franco