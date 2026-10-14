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Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

El actor que interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad, compartió una emotiva y dolorosa carta en la que lamentó no haber sabido que su compañero de reparto estaba sufriendo.

Octubre 14, 2026 • 
Tania Franco
Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Steve Granitz/WireImage

Aaron Paul conmovió a los seguidores de Breaking Bad al compartir un emotivo homenaje a RJ Mitte, su compañero de reparto en la exitosa serie. El actor que interpretó a Jesse Pinkman publicó un video en el que Mitte reflexionaba sobre la salud mental y la importancia de cuidarla, acompañado de una extensa carta en la que recordó los momentos que compartieron y expresó su tristeza por su fallecimiento.

RJ, siempre has sido una inspiración para tantas personas. Siento mucho que estuvieras sufriendo, amigo mío. Ojalá lo hubiéramos sabido.
Aaron Paul

Aaron Paul s


Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Te podría interesar: ¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad.

Aaron recordó que Mitte siempre tenía una sonrisa y enfrentaba cada desafío con confianza y entereza. También compartió que, durante su último encuentro, no dejó de llamarlo Superman por la fuerza y bondad que veía en él.

Te conocí cuando eras un niño y te vi convertirte en un joven maravilloso. Enfrentabas cada desafío de frente.
Aaron Paul

Aaron Paul


Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Tommaso Boddi/WireImage

El actor también dedicó unas palabras a la familia de RJ, recordando con cariño a su madre, su hermana y los momentos que vivieron juntos gracias a Breaking Bad. Uno de los aspectos más significativos de su homenaje fue el mensaje dirigido a quienes atraviesan momentos de tristeza, incertidumbre o dificultades emocionales.

Espero que quien esté leyendo esta nota y se sienta perdido, triste o inseguro sobre el futuro diga algo y busque apoyo. La vida es increíblemente especial.
Aaron Paul

Aaron Paul


Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte

Larry Busacca/Getty Images

La serie, estrenada en 2008, marcó un antes y un después en sus carreras y dio origen a una relación de compañerismo que se mantuvo más allá de las grabaciones. En su despedida, Paul recordó especialmente la alegría con la que RJ disfrutó aquella etapa y el vínculo que desarrollaron durante los años de producción.

Debemos dejar de lado el ruido y concentrarnos los unos en los otros. Apoyarnos mutuamente. De eso se trata la vida. [...] RJ, te quiero, amigo mío. Lo siento muchísimo.
Aaron Paul

Aaron Paul


Su publicación no solo representa una despedida personal, sino también un recordatorio de la importancia de hablar sobre la salud mental, escuchar a quienes nos rodean y buscar ayuda cuando sea necesario.

RJ Mitte
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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