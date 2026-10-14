Aaron Paul conmovió a los seguidores de Breaking Bad al compartir un emotivo homenaje a RJ Mitte, su compañero de reparto en la exitosa serie. El actor que interpretó a Jesse Pinkman publicó un video en el que Mitte reflexionaba sobre la salud mental y la importancia de cuidarla, acompañado de una extensa carta en la que recordó los momentos que compartieron y expresó su tristeza por su fallecimiento.

RJ, siempre has sido una inspiración para tantas personas. Siento mucho que estuvieras sufriendo, amigo mío. Ojalá lo hubiéramos sabido.

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Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte Alberto E. Rodriguez/Getty Images

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Aaron recordó que Mitte siempre tenía una sonrisa y enfrentaba cada desafío con confianza y entereza. También compartió que, durante su último encuentro, no dejó de llamarlo Superman por la fuerza y bondad que veía en él.

Te conocí cuando eras un niño y te vi convertirte en un joven maravilloso. Enfrentabas cada desafío de frente.

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Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte Tommaso Boddi/WireImage

El actor también dedicó unas palabras a la familia de RJ, recordando con cariño a su madre, su hermana y los momentos que vivieron juntos gracias a Breaking Bad. Uno de los aspectos más significativos de su homenaje fue el mensaje dirigido a quienes atraviesan momentos de tristeza, incertidumbre o dificultades emocionales.

Espero que quien esté leyendo esta nota y se sienta perdido, triste o inseguro sobre el futuro diga algo y busque apoyo. La vida es increíblemente especial.

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Aaron Paul comparte un duro video de RJ Mitte hablando sobre salud mental tras su muerte Larry Busacca/Getty Images

La serie, estrenada en 2008, marcó un antes y un después en sus carreras y dio origen a una relación de compañerismo que se mantuvo más allá de las grabaciones. En su despedida, Paul recordó especialmente la alegría con la que RJ disfrutó aquella etapa y el vínculo que desarrollaron durante los años de producción.

Debemos dejar de lado el ruido y concentrarnos los unos en los otros. Apoyarnos mutuamente. De eso se trata la vida. [...] RJ, te quiero, amigo mío. Lo siento muchísimo.

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Su publicación no solo representa una despedida personal, sino también un recordatorio de la importancia de hablar sobre la salud mental, escuchar a quienes nos rodean y buscar ayuda cuando sea necesario.